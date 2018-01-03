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Брестской "скорой" купили два новые Renault Master
04.01.2018 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Два новые Renault Master пополнили в канун 2018 года автопарк брестских скорых,
Новые авто передали бригадам интенсивной терапии.
Вопрос обновления автопарка брестских скорых стоит давно. Еще в июне 2017 года водители подстанции
В октябре председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
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Местные власти обещают со временем обновить весь автопарк.
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