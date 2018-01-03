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Брестской "скорой" купили два новые Renault Master

04.01.2018 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Два новые Renault Master пополнили в канун 2018 года автопарк брестских скорых, сообщает сайт горисполкома.


Фото: Брестский горисполком

Новые авто передали бригадам интенсивной терапии.

Вопрос обновления автопарка брестских скорых стоит давно. Еще в июне 2017 года водители подстанции жаловались на то, что у половины авто износ составляет 100%.

В октябре председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил, что из 32 машин «практически полностью самортизированы» 20 автомобилей. Градоначальник также отметил, что автопарк будет постепенно обновляться.

 
 
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Местные власти обещают со временем обновить весь автопарк.

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