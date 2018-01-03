Два новые Renault Master пополнили в канун 2018 года автопарк брестских скорых, сообщает сайт горисполкома.



Фото: Брестский горисполком

Новые авто передали бригадам интенсивной терапии.

Вопрос обновления автопарка брестских скорых стоит давно. Еще в июне 2017 года водители подстанции жаловались на то, что у половины авто износ составляет 100%.

В октябре председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил , что из 32 машин «практически полностью самортизированы» 20 автомобилей. Градоначальник также отметил, что автопарк будет постепенно обновляться.