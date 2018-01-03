Разговоры на общей кухне: как живут минчане в коммунальной квартире

В свое время большинство коммунальных квартир в Минске распродали и переделали под обычное жилье. Некоторые были снесены в связи с тем, что дом, в котором они находились, пришел в аварийное состояние.

Вместе с тем, одну из уцелевших коммунальных квартир сегодня можно найти по адресу улица Веры Хоружей, 42. Дом, в котором она находится, ничем не примечателен. Многие, проходя мимо него, наверняка даже не догадываются, что здесь есть подобные апартаменты.



Минска - не редкость" class=""> © Sputnik / Александр Шурмелев Коммунальные квартиры для этого района Минска - не редкость

Жить в такой квартире — романтика или мученье? С этим вопросом Sputnik обратился к жильцам.

Приятные воспоминания

Сколько лет этой "коммуналке", не знают даже ее жильцы, супруги Романенок и Петровский. Говорят, что сами сюда переехали ровно 20 лет назад. До этого, предполагают собеседники, примерно столько же здесь жили другие семьи.

У квартиры интересная история. Известно, что раньше она выделялась работникам хлебозавода №1, которые нуждались в жилье. В советские годы сюда заселяли людей с большими семьями. В одной комнате, бывало, ютились до четырех человек, а в самой "коммуналке" было не протолкнуться. Но к концу 90-х жильцам дали квартиры, и сюда заселили одиноких работников хлебозавода, в числе которых были Раиса Романенок и Михаил Петровский.

На тот момент женщина встречалась с Михаилом Петровским. Ему выделили комнату в "коммуналке", и они стали жить вместе. Вскоре к ним переехали дочь и внучка мужчины. Раиса Андреевна, проработавшая на заводе 46 лет, отправилась просить еще одну комнату. И ей не отказали.

"Спустя время дочка Михаила уехала. Там мы остались жить в этих двух комнатах", — рассказывает собеседница.



© Sputnik / Александр Шурмелев Раиса Романенок 46 лет работала на хлебозаводе №1

В конце 90-х кроме пары в квартире жили одинокая женщина и мужчина. Собеседники называют их просто — Васильевна и Дещеня.

Все трудились на заводе. Поэтому нередко на общей кухне заходила речь именно о работе. Делились и своими личными переживаниями, поддерживали друг друга словом, а иногда и копейкой. Вообще, добавляют пенсионеры, хорошее тогда было время – душевное, что ли. Общими казались не только кухня и ванная — общими были дела. Обязательным было дежурство: распределяли, кто и в какую неделю убирает общую территорию. Бывало, что и ссорились. Вот займет, к примеру, Михаил Иванович с утра душевую, и все в очереди стоят и возмущаются. Вместе с тем, быстро тогда и мирились.

Беда с квартирантами

Почти за 20 лет "коммуналка" не изменилась, сохранив свой советский лоск. На кухне все еще можно увидеть старые умывальники и раздельные краны для горячей и холодной воды. Антураж портит разве что современная стиральная машина.



© Sputnik / Александр Шурмелев На кухне все еще можно увидеть старые умывальники и раздельные краны

В прихожей возле входа — ряд счетчиков учета электричества. Как поясняют собеседники, электричество в каждой комнате рассчитывается отдельно.

Для хозяйки комнаты в прихожей висит и зеркало, на котором по-советски стоит тюбик помады.

Романенок и Петровский признаются, что и рады бы сделать тут хороший ремонт. Но раньше на это не имели права – комнаты были неприватизированные. А сегодня, когда жилье выкуплено, мешает безразличие других владельцев.



© Sputnik / Александр Шурмелев На зеркале по-советски стоит тюбик помады

Дело в том, что несколько лет назад соседи Васильевна и Дещеня, будучи в преклонном возрасте, скончались. Комнаты перешли их родственникам. Никто из них тут не живет: кто-то не местный и не видит смысла в том, чтобы переезжать, другие просто не хотят. В комнаты заселяются квартиранты, которым и дела до этого нет. Но и владельцам квартир, как выяснилось, тоже.

"Одна хозяйка даже столик на кухне, которому неизвестно сколько лет, не может заменить. А вы говорите ремонт…" — вздыхает Раиса Андреевна.



© Sputnik / Александр Шурмелев Сделать ремонт жильцам мешает безразличие других владельцев

Несколько лет назад ветхие трубы в душевой комнате начали протекать, в результате чего затопило соседей. Владельцы квартиры собирали деньги два месяца на устранение неполадок – все не могли договориться. В течение этого времени те, кто жил в "коммуналке", мылись в тазике.

Сами супруги делать ремонт за свой счет не видят смысла. Да и денег, как у любых пенсионеров, у них немного.

"Соседка мне только и звонит, когда новые квартиранты приезжают", — говорит пожилая женщина.

А меняются люди в "коммуналке" один за другим из-за некомфортных условий проживания. Бывает, что заезжают и пьющие, и дебоширящие. Помнят тут и студенток, которые слушали громкую музыку по ночам и приглашали шумные компании.

Сейчас, к примеру, в квартире живут три парня. Но пенсионерка жалуется, что все, как истинные мужчины, не умеют за собой убирать. Ей приходится дежурство брать на себя.

"Ну как они тут уберут? Вот и получается, что четверо мужиков и я одна. Я за всеми убираю", — замечает она.

Атмосфера уже не та

Но больше расстраивает пенсионеров не ремонт, а утраченная душевная атмосфера. Даже с этой "толпой" ребят здесь тихо и одиноко: каждый сидит по своим комнатам. На кухне собираются, только чтобы обсудить "рабочие" моменты общего проживания.

Пенсионеры как-то стараются раскрасить свои будни и придерживаются старых традиций. К Новому году украсили двери мишурой и праздничными картинками, как раньше. Ставят у себя в комнатах небольшие елочки.

"Но в Новый год все разъехались. Мы одни с Михаилом справляли праздник", — рассказывает Раиса Андреевна.

Словом, жизнь в коммуналке уже не та.

Да и дом, в котором находится "коммуналка", приносит свои огорчения. Пятиэтажке уже немало лет, в результате чего она разваливается, а в квартирах царит сырость, говорят пенсионеры. Они ждут капитального ремонта, который обещают в 2018 году.

"На балкон выхожу и чувствую, как стены от ветра в стороны клонятся", — рассказывает Михаил Иванович.

"Мы бы и рады были, чтобы нам комнаты обменяли на однокомнатную квартиру, но понимаем, что этого не произойдет. Свою старость будем доживать здесь", — добавляет Раиса Андреевна.

Собеседники отмечают, что коммунальные квартиры для этого района — не редкость. Например, в их подъезде есть еще одна "коммуналка", а в соседнем доме (тоже обычном на вид) на бульваре Шевченко такого жилья – целый подъезд.

Романенок и Петровский добавляют, что жизнь в "коммуналке" покажется привлекательной только гостям — всегда интересно окунуться в атмосферу прошлого. Но каждый день иметь с этим дело – занятие не самое простое.