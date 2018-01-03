Будет почти как в Париже, но не сейчас. Как в Могилеве строят свою триумфальную арку

Могилевские власти решили, что лучший подарок жителям на 750-летие города — своя триумфальная арка. В мэрии подсчитали, что архитектурная композиция обойдется в 750 тысяч долларов. Символично, конечно, но таких денег в бюджете не оказалось. Тогда чиновники предложили скинуться всем. Люди восприняли идею без энтузиазма. В итоге к юбилею достроить каркас не успели.

Как выглядит могилевский недострой с высоты и есть ли в нем что-то схожее с парижскими арками — в нашем видео.

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