ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Все, пацаны, погнали!" Подробности побега трех малышей из детсада в Светлогорске

04.01.2018 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на дизеле в другой город. Хватились детей, когда за ними в сад пришли родители, а тех не оказалось на месте. Двум мальчикам 3 года, одному — 4. Машинист дизеля рассказал TUT.BY, как обнаружили детей в вагоне.

В соцсетях активно обсуждают инцидент и не могут поверить в случившееся. Но вот появляются и комментарии родителей сбежавших малышей. Сдержанные и немногословные.

«Ребенку в марте 4 года, он ни разу не ездил на поезде, на вокзале был один раз только, ездим всегда на машине», — пишет мужчина, представившийся папой одного из малышей.

Евгений Новик, машинист того самого дизель-поезда, на котором ехали дети, сбежавшие из детсада, рассказывает:

— На часах было 17.19. Мы уже отправлялись. И вдруг вагонник (это человек, который осматривает вагоны с перрона) крикнул: «Там малолетки». Поскольку мы уже тронулись, я отправил помощника пройти осмотреть состав. Он и обнаружил в первом вагоне маленьких детей без сопровождения взрослых, — рассказывает Евгений.

Малыши сказали, что едут к родителям в другой город, потому что те не забрали их из детского сада. Машинист связался с дежурным по депо, объяснил ситуацию. Было решено сопровождать детей до Жлобина, где их уже ждали сотрудники милиции.

— Все это время, — говорит Евгений, — мой помощник находился в вагоне и смотрел за детьми, чтобы они нигде не вышли. А выйти они пытались. Был среди них самый бойкий Федор. На станции Мормаль он вдруг подскочил и крикнул: «Все, пацаны, погнали!». Хорошо, что помощник был рядом.

В 18.07 дизель прибыл к перрону жлобинского вокзала, где малышей уже ждали сотрудники милиции.

В детском саду, из которого ушли дети, от комментариев отказываются. Сейчас в милиции по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения.

 
 
Ссылка на источник 145
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на дизеле в другой город. Хватились детей, когда за ними в сад пришли родители, а тех не оказалось на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Разговоры на общей кухне: как живут минчане в коммунальной квартире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика