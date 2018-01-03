ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срок по делу Regnum прокурор попросит не ранее середины января

04.01.2018 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Прения сторон по делу белорусских авторов российского информационного агентства Regnum, которых судят в Минске, начнутся не ранее середины января, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного следствия по данному уголовному делу.

Срок по делу Regnum прокурор попросит не ранее середины января
© Sputnik / Анна Нефедова
Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда

Рассмотрение в суде дела авторов ИА "Регнум" началось в Минском городском суде 18 декабря 2017 года. Обвиняемыми по данному делу проходят Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Они обвиняются по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Беларуси, а Шиптенко и Павловец, кроме этого, — в незаконной предпринимательской деятельности.

Дело Regnum: начался допрос обвиняемых >>

"Есть предварительная информация о том, что до середины января прения сторон вряд ли пройдут", — сообщил Sputnik в четверг информированный источник.

По его словам, еще нужно прочитать в суде материалы уголовного дела.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, в четверг на заседании по данному делу продолжили обозревать материалы дела; государственный обвинитель Александр Король зачитывает 8-й из 20 томов дела.

Срок по делу Regnum прокурор попросит не ранее середины января
© Sputnik / Анна Нефедова
Отец обвиняемого Сергея Шептенко (справа) ходит на каждое заседание суда

В зале суда присутствуют родственники обвиняемых. Обвиняемые накануне заседания общались с адвокатами.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемые свою вину не признали, однако дали показания в суде.

Фигуранты дела Regnum были задержаны в начале декабря 2016 года и с тех пор находятся под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского Минске. Досудебное следствие по делу длилось около 9 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы уголовного дела в отношении белорусских авторов ИА "Регнум" составляют двадцать томов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Будет почти как в Париже, но не сейчас. Как в Могилеве строят свою триумфальную арку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика