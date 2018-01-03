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Срок по делу Regnum прокурор попросит не ранее середины января
04.01.2018 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Прения сторон по делу белорусских авторов российского информационного агентства Regnum, которых
© Sputnik / Анна Нефедова
Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда
Рассмотрение в суде дела авторов ИА "Регнум" началось в Минском городском суде 18 декабря 2017 года. Обвиняемыми по данному делу проходят Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Они обвиняются по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Беларуси, а Шиптенко и Павловец, кроме этого, — в незаконной предпринимательской деятельности.
"Есть предварительная информация о том, что до середины января прения сторон вряд ли пройдут", — сообщил Sputnik в четверг информированный источник.
По его словам, еще нужно прочитать в суде материалы уголовного дела.
Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, в четверг на заседании по данному делу продолжили обозревать материалы дела; государственный обвинитель Александр Король зачитывает 8-й из 20 томов дела.
© Sputnik / Анна Нефедова
Отец обвиняемого Сергея Шептенко (справа) ходит на каждое заседание суда
В зале суда присутствуют родственники обвиняемых. Обвиняемые накануне заседания общались с адвокатами.
Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемые свою вину не признали, однако дали показания в суде.
Фигуранты дела Regnum были
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Материалы уголовного дела в отношении белорусских авторов ИА "Регнум" составляют двадцать томов.
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