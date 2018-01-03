Срок по делу Regnum прокурор попросит не ранее середины января

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Прения сторон по делу белорусских авторов российского информационного агентства Regnum, которых судят в Минске , начнутся не ранее середины января, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного следствия по данному уголовному делу.



© Sputnik / Анна Нефедова Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда

Рассмотрение в суде дела авторов ИА "Регнум" началось в Минском городском суде 18 декабря 2017 года. Обвиняемыми по данному делу проходят Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Они обвиняются по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Беларуси, а Шиптенко и Павловец, кроме этого, — в незаконной предпринимательской деятельности.

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"Есть предварительная информация о том, что до середины января прения сторон вряд ли пройдут", — сообщил Sputnik в четверг информированный источник.

По его словам, еще нужно прочитать в суде материалы уголовного дела.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, в четверг на заседании по данному делу продолжили обозревать материалы дела; государственный обвинитель Александр Король зачитывает 8-й из 20 томов дела.



© Sputnik / Анна Нефедова Отец обвиняемого Сергея Шептенко (справа) ходит на каждое заседание суда

В зале суда присутствуют родственники обвиняемых. Обвиняемые накануне заседания общались с адвокатами.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемые свою вину не признали, однако дали показания в суде.

Фигуранты дела Regnum были задержаны в начале декабря 2016 года и с тех пор находятся под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского Минске. Досудебное следствие по делу длилось около 9 месяцев.