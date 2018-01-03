Мошенники проявляют чудеса фантазии, чтобы обмануть доверчивых держателей карт-счетов. Журналист «СБ Беларусь Сегодня» вместе со специалистами отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД облисполкома разбиралась в хитростях компьютерных афер. И сама чуть не попалась на крючок «просителей».





На такси — в Голландию

В этот день жена отправила Ивана Адамовича в магазин за продуктами. Пенсионер взял свою карточку и попытался рассчитаться за товар — безуспешно. Кассир объявила: на счете нет денег. Как нет?! 67-летний житель одного из райцентров области точно помнил: как минимум у него в запасе должно быть около 100 рублей. Карточкой, кроме него, никто не пользовался. Куда исчезла солидная часть пенсии? Обратился в банк, тот — в милицию.

Подробностями инцидента поделился начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД облисполкома Георгий Яблонский:

— Наши сотрудники совместно со службой безопасности банка выяснили: реквизитами банковской карточки пострадавшего воспользовались в Голландии. Кто-то неоднократно ездил там на такси Uber, рассчитываясь за поездки деньгами с чужого счета. Конечно же, установить личность вора в этом случае практически нереально. Откуда ему стали известны реквизиты чужой карты — тоже неизвестно. Пенсионер категорически отрицал, что передавал их кому-либо.

А вот 30-летний житель Витебска не скрывал, что отослал свои данные другу, который вместе с девушкой отдыхал в Греции. У того случилось несчастье — якобы украли в аэропорту сумку с деньгами и документами. Написал в соцсети: выручай, дай реквизиты своей банковской карты, чтобы купить новые билеты на самолет. По возвращении все верну до копейки. Не оставлять же товарища в беде, и мужчина тут же выслал фото карты. В итоге с его счета исчезли 1,4 тысячи рублей. А друг, вернувшись, был немало удивлен — никаких денег ни у кого не просил. Его страничку в соцсети просто взломал неизвестный.

Георгий Яблонский констатирует:

— В прошлом году в Витебской области зарегистрировали около 60 аналогичных преступлений. Всего в сфере высоких технологий — более 350, в стране — около 3,1 тысячи случаев. Банковские карточки и возможность рассчитываться за услуги и товары путем электронной сделки без их реального предъявления, с использованием всего лишь реквизитов платежного средства, становятся легким способом обогащения для преступников. Злоумышленники быстро шагают вперед, а наше население не понимает, что ни реквизиты, ни саму карточку ни в коем случае нельзя передавать сторонним лицам. Так же, как и оставлять без надзора.

Подарок из AliExpress

В качестве примера собеседник приводит недавний случай — в милицию обратился футболист одного из клубов области. Сообщил, что с его карт-счета исчезли 40 рублей. Распечатка операций показала: деньгами рассчитались за покупку в популярном зарубежном магазине AliExpress. Но парень утверждал: он ничего там не покупал. Выяснилось, что его реквизитами воспользовался товарищ по команде. Увидев в раздевалке чужую карточку, он просто сфотографировал документ. Прокололся на том, что посылку заказал на собственный домашний адрес и свою фамилию. Так что вычислить преступника удалось очень быстро.

Но это, утверждают специалисты, редкий случай. Чаще всего мошенники хорошо конспирируются и находятся за тысячи километров от жертвы. Любимый способ обогащения — взлом страничек в соцсетях и рассылка от имени хозяина слезных прошений. «Брат» просит брата дать реквизиты, чтобы положить деньги на телефон, тот без раздумий фотографирует карточку с двух сторон и отправляет «родственнику».

А еще злоумышленникам, прикидывающимся добрыми знакомыми, бывают срочно нужны деньги на лечение, поездку на похороны, выплату кредита… Своя, мол, карта временно заблокирована. Или вообще, как упоминалось выше, человек вдруг оказался в трудной ситуации за рубежом. Друзья не утруждают себя проверкой этой информации, а безоговорочно шлют и деньги, и реквизиты.

Проверка на вшивость

Георгий Яблонский уже не удивляется хитрости мошенников:

— Чтобы подцепить очередную жертву на крючок, они проявляют чудеса фантазии. Например, на днях к нам обратился витеблянин, который ждал, но не дождался банковского перевода от «подруги». Девушка по интернету сообщила ему: у ее карты завтра заканчивается срок, а там остается большая сумма денег. Снять их сама сейчас не может — находится в командировке. Во избежание последующих нудных формальностей нужно срочно деньги кому-нибудь перекинуть. Дай, мол, свои координаты, я их брошу на твою карту, а завтра приеду — вместе снимем. Нужно ли говорить, что никакого перевода не последовало, а с карточки доверчивого гражданина исчезли все его личные сбережения до последней копейки?

Наш менталитет во многом устарел. И понятия о формах корыстных преступлений — тоже. Сегодня уже никто не будет стоять в банкомате и методом тыка подбирать код к чужому «пластику». Воспользоваться ворованными деньгами можно, не выходя из дома. Купить товары, оплатить круиз, рассчитаться за услуги. Так что если вы потеряли, скажем, свою карточку, срочно ее блокируйте. Храните в тайне ее реквизиты. И ни в коем случае не верьте слезным просьбам в соцсетях — проверяйте любую подозрительную информацию от своих друзей.

Сама недавно получила в соцсети сообщение от сватьи из Твери: та просила срочно выслать 3 тысячи рублей. Я так понимаю, российских. Сразу заподозрила неладное — мягко говоря, мы редко общаемся с новой родственницей. А тут вдруг такая просьба… Торопиться с переводом не стала. Как и с расспросами. А на следующий день тверичанка написала: извини, мол, никаких денег не надо — мою страничку взломали и разослали всем друзьям по списку аналогичные просьбы. Я в ответ пошутила: почему не надо — деньги никогда лишними не бывают. Пусть мол, шлют. А далекая родственница отвечает: увы, никто с переводами не поспешил.

Так что аферисты заодно всех ее знакомых и на искренность чувств проверили — большинство друзей после фейковой просьбы сообщили, что свободными средствами, к сожалению, сейчас не располагают.