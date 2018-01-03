ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 крупных торговых объектов и десятки небольших магазинов откроют на Минщине в 2018 году

04.01.2018 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 90 торговых объектов планируется открыть в Минской области в 2018 году. Об этом сообщает издание Млын.by со ссылкой на комитет экономики Миноблисполкома.

Торговая площадь семи из торговых объектов составит 500 квадратных метров и более. Один крупный объект появится в Дзержинске и по два откроют в Логойске, Любани и Несвиже.

Как отметили в облисполкоме, торговая сеть региона будет расширяться как за счет реконструкции существующих объектов, так и строительства новых. Основные направления — укрупнение магазинов, открытие гипер- и супермаркетов и ТЦ, формирование крупных розничных структур; размещение в жилых кварталах городов магазинов шаговой доступности.

На 2018 год на Минщине также запланировано открытие более 40 объектов общественного питания. Приоритет будет отдан заведениям с быстрым обслуживанием.

По данным облисполкома, в центральном регионе розничный товарооборот торговли через все каналы реализации за январь-ноябрь 2017 года превысил 5,28 млрд рублей — это 102,9% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах. В нынешнем году рост розничного товарооборота торговли прогнозируется на уровне 5% к показателю 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 121
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из направлений - размещение в жилых кварталах городов магазинов шаговой доступности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси разработали тест-систему для оценки приживления трансплантата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика