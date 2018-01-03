7 крупных торговых объектов и десятки небольших магазинов откроют на Минщине в 2018 году

Более 90 торговых объектов планируется открыть в Минской области в 2018 году. Об этом сообщает издание Млын.by со ссылкой на комитет экономики Миноблисполкома.

Торговая площадь семи из торговых объектов составит 500 квадратных метров и более. Один крупный объект появится в Дзержинске и по два откроют в Логойске, Любани и Несвиже.

Как отметили в облисполкоме, торговая сеть региона будет расширяться как за счет реконструкции существующих объектов, так и строительства новых. Основные направления — укрупнение магазинов, открытие гипер- и супермаркетов и ТЦ, формирование крупных розничных структур; размещение в жилых кварталах городов магазинов шаговой доступности.

На 2018 год на Минщине также запланировано открытие более 40 объектов общественного питания. Приоритет будет отдан заведениям с быстрым обслуживанием.

По данным облисполкома, в центральном регионе розничный товарооборот торговли через все каналы реализации за январь-ноябрь 2017 года превысил 5,28 млрд рублей — это 102,9% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах. В нынешнем году рост розничного товарооборота торговли прогнозируется на уровне 5% к показателю 2017 года.