|
Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января
04.01.2018 11:43 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии