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Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января

04.01.2018 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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