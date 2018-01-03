Здание учебного комплекса в Солигорском районе пошло по швам: кто виноват и что делать?

В Старых Терушках Солигорского района сегодня все внимание приковано к учебно-педагогическому комплексу детский сад — базовая школа. На стенах здания, в котором занимаются дети, появились трещины. Почему здание пошло «по швам» и насколько это опасно? В проблеме разбиралось издание Млын.by.

— Дело в том, что учебный комплекс находится в зоне подработки 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий», соответственно, земля там дает усадку, — комментирует ситуацию начальник отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Игорь Цыбулько. — Мы об этой проблеме знаем и держим ситуацию на постоянном контроле.

Так, в 2016 году в здании учебного комплекса был выполнен капитальный ремонт, сделана стяжка стен за счет градообразующего предприятия. А в прошлом году в школе сделан косметический ремонт.

— Размер трещин на стенах здания не увеличивается. Кроме того, осенью 2017 года была проведена экспертиза, которая показала, что эти трещины не представляют никакой опасности, — заверил представитель исполкома.

Тем временем родители учащихся выражают опасения по поводу состояния здания, в котором занимаются их дети. Обеспокоены ситуацией и местные власти.

Поэтому в Солигорском райисполкоме принято решение провести еще одну экспертизу, выполнить масштабное обследование здания. И уже потом, на основании всех полученных заключений принять решение.

Но до этого нужно определить, где будут заниматься дети до проведения экспертизы.

В первый рабочий день нового года, 3 января, состоялся выезд руководителей Солигорского района в Старые Терушки. В том числе глава Солигорского райисполкома Олег Поскробко, заместитель председателя по социальным вопросам и идеологической работе Алексей Страпко и начальник отдела образования Игорь Цыбулько.

— Провели встречу с родителями учащихся, рассмотрели и обсудили с ними несколько вариантов дальнейшего развития событий и выбрали оптимальный, — рассказывает Алексей Страпко. — Всего рассматривалось три варианта: оставить детей заниматься в существующем здании до конца учебного года, перевести их на время в учреждение образования в Зажевичи (соседний населенный пункт) или оставить детей в Старых Терушках, но выделить для детей другие помещения. Все участники встречи сошлись на том, что и детям, и родителям будет удобнее оставить детей в Старых Терушках, но перенести занятия в другие помещения.

В итоге учащиеся младших классов (13 человек) будут заниматься в свободных помещениях Старотерушковского детского сада. А для учащихся 5−9-х классов (всего 21 учащийся) выделены классы в учреждении культуры этого же населенного пункта.

А пока в течение учебного года специалисты исследуют здание Старотерушковского учебно-педагогического комплекса и примут решение о дальнейшей его судьбе.