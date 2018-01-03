В Лиде появился мурал с изображением основателя города - князя Гедимина

Мурал создал художник Сергей Русак. На одной из стен здания, где располагается художественная галерея «Ga11ery», с помощью аэрозольной краски он изобразил облик основателя Лиды. В будущем внутренний дворик галереи, на который уже созерцает князь Гедимин, должен превратиться в полноценный арт-объект со скамейками и небольшой сценой для выступления музыкальных коллективов, рассказывает «Лідская газета».





— Идея расширить пространство галереи за пределы комнат возникла давно, — рассказывает ее руководитель Павел Мацылевич. — Однако с момента появления подобной мысли до начала реализации проекта, будто прошла целая жизнь. Задумки витали в голове, развивались, набирали свою силу и постепенно начали воплощаться в реальность. Художественная роспись одной из стен должна стать первым этапом на пути создания уютного арт-дворика, где в теплое время года можно будет отдохнуть на свежем воздухе, выпить чая, кофе и заодно послушать выступления музыкальных коллективов.

Когда стал вопрос о концепции и содержании изображения выбор в пользу облика Гедимина выглядел вполне логичным. Во-первых, он является основателем города, во-вторых, художественная галерея располагается на бульваре, названном в честь князя. В-третьих, здание расположено недалеко от Лидского замка, поэтому арт-объект может быть интересным и для туристов. Идея нашла поддержку у хозяина здания, проект пришелся по душе представителям местной власти. Процесс согласования остался позади.

— Пришлось потрудиться, чтобы найти качественное изображение князя Гедимина, на котором хорошо просматривались бы черты его лица, — говорит художник Сергей Русак. — В итоге эскиз выполнил с помощью сувенирных литовских монет. Также хотелось, чтобы моя работа оставляла отпечаток в воображении тех людей, которые на нее будут смотреть, создавала чувство вкуса и стиля.

Концепция, действительно, получилась необычной. Кто-то увидел среди деталей рисунка отпечаток пальца, иные — всевидящее око, некоторым представился некий срез дерева, в котором отобразилось изображение Гедимина.

— В процессе создания арт-объекта, люди интересовались им, задавали вопросы, — продолжает беседу Павел Мацылевич. — Главный из них звучал следующим образом: «Почему изображение находится в таком незаметном месте?» Мы же отвечали, что к прекрасному нужно стремиться, находить его даже в неприглядных, на первый взгляд, местах.



Художник Сергей Русак. Фото: lidanews.by

— Пришлось потрудиться, чтобы найти качественное изображение князя Гедимина, на котором хорошо просматривались бы черты его лица, — говорит художник Сергей Русак. — В итоге эскиз выполнил с помощью сувенирных литовских монет. Также хотелось, чтобы моя работа оставляла отпечаток в воображении тех людей, которые на нее будут смотреть, создавала чувство вкуса и стиля.

По инициативе Сергея Русака работа над созданием образа Гедимина активизировалась, поэтому небольшую презентацию арт-объекта удалось провести в последние дни 2017 года.