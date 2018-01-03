ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде появился мурал с изображением основателя города - князя Гедимина

04.01.2018 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мурал создал художник Сергей Русак. На одной из стен здания, где располагается художественная галерея «Ga11ery», с помощью аэрозольной краски он изобразил облик основателя Лиды. В будущем внутренний дворик галереи, на который уже созерцает князь Гедимин, должен превратиться в полноценный арт-объект со скамейками и небольшой сценой для выступления музыкальных коллективов, рассказывает «Лідская газета».


— Идея расширить пространство галереи за пределы комнат возникла давно, — рассказывает ее руководитель Павел Мацылевич. — Однако с момента появления подобной мысли до начала реализации проекта, будто прошла целая жизнь. Задумки витали в голове, развивались, набирали свою силу и постепенно начали воплощаться в реальность. Художественная роспись одной из стен должна стать первым этапом на пути создания уютного арт-дворика, где в теплое время года можно будет отдохнуть на свежем воздухе, выпить чая, кофе и заодно послушать выступления музыкальных коллективов.

Когда стал вопрос о концепции и содержании изображения выбор в пользу облика Гедимина выглядел вполне логичным. Во-первых, он является основателем города, во-вторых, художественная галерея располагается на бульваре, названном в честь князя. В-третьих, здание расположено недалеко от Лидского замка, поэтому арт-объект может быть интересным и для туристов. Идея нашла поддержку у хозяина здания, проект пришелся по душе представителям местной власти. Процесс согласования остался позади.

— Пришлось потрудиться, чтобы найти качественное изображение князя Гедимина, на котором хорошо просматривались бы черты его лица, — говорит художник Сергей Русак. — В итоге эскиз выполнил с помощью сувенирных литовских монет. Также хотелось, чтобы моя работа оставляла отпечаток в воображении тех людей, которые на нее будут смотреть, создавала чувство вкуса и стиля.

Концепция, действительно, получилась необычной. Кто-то увидел среди деталей рисунка отпечаток пальца, иные — всевидящее око, некоторым представился некий срез дерева, в котором отобразилось изображение Гедимина.

— В процессе создания арт-объекта, люди интересовались им, задавали вопросы, — продолжает беседу Павел Мацылевич. — Главный из них звучал следующим образом: «Почему изображение находится в таком незаметном месте?» Мы же отвечали, что к прекрасному нужно стремиться, находить его даже в неприглядных, на первый взгляд, местах.


Художник Сергей Русак. Фото: lidanews.by

— Пришлось потрудиться, чтобы найти качественное изображение князя Гедимина, на котором хорошо просматривались бы черты его лица, — говорит художник Сергей Русак. — В итоге эскиз выполнил с помощью сувенирных литовских монет. Также хотелось, чтобы моя работа оставляла отпечаток в воображении тех людей, которые на нее будут смотреть, создавала чувство вкуса и стиля.

По инициативе Сергея Русака работа над созданием образа Гедимина активизировалась, поэтому небольшую презентацию арт-объекта удалось провести в последние дни 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мурал создал художник Сергей Русак. На одной из стен здания, где располагается художественная галерея "Ga11ery", с помощью аэрозольной краски он изобразил облик...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сроки и объемы роста пенсий в 2018 году будут определены исходя из наполненности бюджета ФСЗН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика