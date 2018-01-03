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"За нами уже закрепили кроликоведа". Что будет с кроликами, которых интернату подарил сын Лукашенко

04.01.2018 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минском Доме-интернате для пенсионеров и инвалидов уже второй день не отходят от необычного подарка. Чтобы посмотреть на необычных животных, здесь выстраивается очередь.


Фото: БелТА

— Вы даже не представляете, какие это красавцы! Тельце с кулак, пушистые-пушистые, просто бегающий шарик с большими глазенками! — рассказывает TUT.BY Вера Лейковская, директор Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов.

3 января сюда с новогодним концертом и подарками приехали ученики Острошицко-Городокской школы, где учится младший сын президента. Николай Лукашенко подарил интернату двух львиноголовых кроликов из хозяйства своего отца. Вскоре гости уехали, а к животным выстроилась настоящая очередь.


Фото: БелТА

— Наши проживающие не могут от них отойти, пришлось даже на ночь спрятать кроликов в кабинете заместителя. Чтобы люди не накормили их, и они не подохли, — говорит Вера Лейковская.

Парочку привезли в двух отдельных клетках

 — Я еще спросила: «Почему они не вместе?». Мне отвечают: «Вера Владимировна, вы же потом потомства не оберетесь». И тут я вспомнила выражение «плодятся, как кролики». Пока жить будут отдельно, а потом нам подскажут, когда у них случка, — продолжает рассказывать директор. — Нам привезли не только кроликов, но и корма, комбикорм, солому. За интернатом уже закрепили специалиста-кроликоведа, теперь он смотрит не только за кроликами президента, но и нашими.

В интернате планируют открыть экологическую комнату, где люди смогут отдохнуть — посмотреть на кроликов, послушать канарейку, полюбоваться растениями. А пока выбирают имя для самки и самца.

— Самку хотим назвать Дуней, она действительно Дуняша. Грива, как льва, уже ищем бантики, чтобы завязать, — смеется Вера Лейковская, директор Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. — Наверное, уже все наши 400 человек подошли с одним вопросом: «Когда кролики размножатся, дадите нам по одному в комнату?». Столько положительных эмоций они нам принесли! Дети подарили каждому подопечному по сладкому подарку, привезли шикарные яблоки с родины Александра Григорьевича. Все прекрасно, но за кроликов отдельное спасибо!

 
 
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В Минском Доме-интернате для пенсионеров и инвалидов уже второй день не отходят от необычного подарка. Чтобы посмотреть на необычных животных, здесь выстраивается...

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