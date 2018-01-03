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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 9 градусов ожидаются в Беларуси в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, продолжают переносить на территорию Беларуси теплый воздух с юго-запада Европы. Пасмурная оттепельная погода сохранится вплоть до Рождества, осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Циклон, который в первые дни января разгулялся над Западной Европой, вызвав там дожди и сильный порывистый ветер, уходит на Балтику. Он уже растратил свои силы, потому ветер ослабеет, а теплый воздух в циркуляции циклона продолжит поступать на территорию нашей страны. Характер погоды в Беларуси изменится в начале следующей недели. Небо прояснится, температура понизится до отрицательных значений", - сказали в Гидромете.

В пятницу, 5 января, погодные условия на территории Беларуси ночью будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки. Днем на большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.

В субботу, 6 января, ночью и утром погоду обусловит атмосферный фронт, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки. Днем фронт уйдет на восток, но в отдельных районах не обойдется без кратковременного мокрого снега и дождя. Ночью и утром по северо-востоку страны ожидается слабый гололед, на дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем повысится до 1-7 градусов тепла.

В воскресенье, 7 января, с ростом атмосферного давления погода улучшится, а температурный фон, начиная с северных районов, будет понижаться. В отдельных районах Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от минус 2 по северу до 6 градусов тепла по югу.

В начале следующей недели погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. В понедельник, 8 января, в отдельных районах, преимущественно по северу страны, пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, лишь по югу будет около нуля. Днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Во вторник, 9 января, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем - от нуля до минус 6 градусов.

В среду, 10 января, погоду на большей части страны по-прежнему будет определять область повышенного давления, и только в северных и юго-западных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Будет преимущественно без осадков, только в северных и юго-западных районах Беларуси возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, при прояснениях - 7-9 градусов мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-

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