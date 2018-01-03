Ответственность за лишние барьеры для инвалидов могут ужесточить

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Административную ответственность за уклонение от создания безбарьерной среды могут ужесточить, заявила на пресс-конференции в четверг министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

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Гродно, архивное фото" title="Автобус в Гродно, архивное фото" class=""> © Sputnik/ Инна Гришук Лежачего инвалида в Гродно оштрафовали за безбилетный проезд

"Планируется введение – рассматривается вопрос – даже может и административной ответственности за нарушение и уклонение от исполнения требований по созданию условий для барьерной среды. Будет ужесточаться требования по выделению парковочных мест для инвалидов. Мы видим на практике: парковочное место есть, а на нем стоит машина, водитель которой не является инвалидом", — заявила Костевич.

Она признала, что, к примеру, попасть в метро инвалиду в настоящее время проблематично, с сожалением согласилась, что говорить о безбарьерной среде в подземке можно только в кавычках.

"Я отработаю этот вопрос с Мингорисполкомом, я вам обещаю. И мы эту проблему устраним", — замерила министр.

В 2018 году, по ее словам, предполагается продолжить работу по расширению безбарьерной среды. В частности предполагается оборудовать пандусами и специальными поручными более 670 объектов социальной сферы, а также адаптировать часть телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха.

В перспективе, по словам министра, планируется внедрить механизм определения доступности объектов и адаптации услуг. Будут разработаны рекомендации, благодаря которым любой субъект социальный сферы сможет сориентироваться, насколько его объект и услуга адаптированы для инвалидов.

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Костевич напомнила, что в 2015 году Беларусь подписала, а в 2016 ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В этой связи Минтруда намерено развернуть масштабную работу по реализации норм этой конвенции. Уже принят план мероприятий, реализовать которые поэтапно планируется в период до 2025 года.