|
Ответственность за лишние барьеры для инвалидов могут ужесточить
04.01.2018 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Административную ответственность за уклонение от создания безбарьерной среды могут ужесточить, заявила на пресс-конференции в четверг министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
Гродно, архивное фото" title="Автобус в Гродно, архивное фото" class="">
© Sputnik/ Инна Гришук
"Планируется введение – рассматривается вопрос – даже может и административной ответственности за нарушение и уклонение от исполнения требований по созданию условий для барьерной среды. Будет ужесточаться требования по выделению парковочных мест для инвалидов. Мы видим на практике: парковочное место есть, а на нем стоит машина, водитель которой не является инвалидом", — заявила Костевич.
Она признала, что, к примеру, попасть в метро инвалиду в настоящее время проблематично, с сожалением согласилась, что говорить о безбарьерной среде в подземке можно только в кавычках.
"Я отработаю этот вопрос с Мингорисполкомом, я вам обещаю. И мы эту проблему устраним", — замерила министр.
В 2018 году, по ее словам, предполагается продолжить работу по расширению безбарьерной среды. В частности предполагается оборудовать пандусами и специальными поручными более 670 объектов социальной сферы, а также адаптировать часть телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха.
В перспективе, по словам министра, планируется внедрить механизм определения доступности объектов и адаптации услуг. Будут разработаны рекомендации, благодаря которым любой субъект социальный сферы сможет сориентироваться, насколько его объект и услуга адаптированы для инвалидов.
Костевич напомнила, что в 2015 году Беларусь подписала, а в 2016 ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В этой связи Минтруда намерено развернуть масштабную работу по реализации норм этой конвенции. Уже принят план мероприятий, реализовать которые поэтапно планируется в период до 2025 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году предполагается оборудовать пандусами и специальными поручнями более 670 объектов социальной сферы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии