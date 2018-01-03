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Всего четыре. Министерство образование решило, какие документы должен заполнять учитель

04.01.2018 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство образование определило перечень обязательных документов, с которым будут работать учителя, воспитатели, классные руководители и другие работники системы образования. У учителя — всего четыре пункта.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В постановлении министерства № 164 от 27 декабря, четко определен перечень документов, которые должны вести школьные учителя и воспитатели.

Так, учитель ведет всего четыре обязательных документа: классный журнал, календарно-тематическое планирование, поурочное планирование, дневники учащихся.

Классный руководитель — 5 документов: классный журнал, планирование работы (на полугодие), социально-педагогическую характеристику класса (поддерживается в актуальном состоянии в течение года, корректируется при необходимости), личные карточки учащегося, дневники учащихся.

Воспитатель — 3 документа: журнал группы продленного дня учреждений общего среднего образования, календарно-тематическое планирование на четверть, ежедневное планирование.

В постановлении также говорится, что местные управления образования должны не «допускать в практике работы ведения документов, не предусмотренных постановлением».

Отдельно оговаривается, что привлекать к мероприятиям других госорганов учреждения образования могут только по согласованию с министерством. Ведомство также потребовало от управлений образования «исключить практику (…) привлечения педагогических работников (…) к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций».

Напомним, на Большом педсовете в прошлом году, Александр Лукашенко потребовал освободить учителей от несвойственных им функций и предупредил министра образования и губернаторов, чтобы в школу поступали «документы, касающиеся только образования и воспитания».

— Дело не в излишней нагрузке, а дело в унижении учителя, которому приходится делать ненужные вещи.

 
 
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Министерство образование определило перечень обязательных документов, с которым будут работать учителя, воспитатели, классные руководители и другие работники...

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