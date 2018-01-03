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Минчанин пытался ограбить АЗС, угрожая муляжом ружья
04.01.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня на одной из столичных заправок мужчина требовал выручку, угрожая предметом, похожим на обрез ружья. Об этом
4 января в 10:12 на одну из заправок на улице Тимирязева зашел мужчина с муляжом обреза ружья и начал требовать у операторов АЗС выручку. Но те не растерялись и передали сигнал тревоги правоохранителям.
Уже через 2 минуты к заправке прибыло два наряда Департамента охраны. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался ранее не судимый 40-летний минчанин.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Это произошло сегодня на улице Тимирязева.
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