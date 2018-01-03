Минчанин пытался ограбить АЗС, угрожая муляжом ружья

Сегодня на одной из столичных заправок мужчина требовал выручку, угрожая предметом, похожим на обрез ружья. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Муляж ружья

4 января в 10:12 на одну из заправок на улице Тимирязева зашел мужчина с муляжом обреза ружья и начал требовать у операторов АЗС выручку. Но те не растерялись и передали сигнал тревоги правоохранителям.

Уже через 2 минуты к заправке прибыло два наряда Департамента охраны. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался ранее не судимый 40-летний минчанин.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.