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Минчанин пытался ограбить АЗС, угрожая муляжом ружья

04.01.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня на одной из столичных заправок мужчина требовал выручку, угрожая предметом, похожим на обрез ружья. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Муляж ружья

4 января в 10:12 на одну из заправок на улице Тимирязева зашел мужчина с муляжом обреза ружья и начал требовать у операторов АЗС выручку. Но те не растерялись и передали сигнал тревоги правоохранителям.

Уже через 2 минуты к заправке прибыло два наряда Департамента охраны. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался ранее не судимый 40-летний минчанин.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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Это произошло сегодня на улице Тимирязева.

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