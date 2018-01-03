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В Бресте задержали валютчиков с 60 тысячами долларов
04.01.2018 13:08 — Новости Общества | Tut.by
3 января в гаражах Бреста милиционеры задержали двух валютчиков,
По подозрению в нарушении установленного порядка осуществления валютных операций задержаны 48-летний брестчанин и житель Каменецкого района.
При осмотре у задержанных изъяли около 60 тысяч долларов.
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Мужчин задержали в гаражном массиве.
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