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В Бресте задержали валютчиков с 60 тысячами долларов

04.01.2018 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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3 января в гаражах Бреста милиционеры задержали двух валютчиков, сообщает УВД Брестского облисполкома.


Фото: УВД Брестского облисполкома

По подозрению в нарушении установленного порядка осуществления валютных операций задержаны 48-летний брестчанин и житель Каменецкого района.

При осмотре у задержанных изъяли около 60 тысяч долларов.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчин задержали в гаражном массиве.

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