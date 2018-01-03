В Ганцевичах женщина призналась милиции в убийстве пьяного знакомого. Оказалось, что показалось

На жительницу Ганцевичей составили протокол за ложное сообщение об убийстве, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 27 декабря. Во время предновогоднего застолья женщина поругалась со своим знакомым. Под занавес конфликта она его ударила. Потерпевший, который находился в состоянии сильного опьянения, упал и, как показалось нападавшей, перестал подавать признаки жизни.

Женщина позвонила в милицию и сообщила об убийстве. После приезда на место правоохранителей выяснилось, что никто никого не убивал, а упал мужчина не столько из-за удара, сколько из-за количества потребленного спиртного. На состояние здоровья потерпевший не жаловался, в госпитализации не нуждался.

В отношении женщины составили протокол по ч.1 ст. 17.6 КоАП «заведомо ложное сообщение». Санкция предусматривает от четырех (100 рублей) до 15 (375 рублей) базовых величин штрафа.