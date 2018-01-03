Полицию попросили убрать бездомных с улиц возле Виндзорского замка

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Британская полиция должна будет позаботиться, чтобы на улицах Виндзора и Мейденхеда не присутствовали бездомные во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, назначенной на май , сообщает издание Guardian .



© REUTERS/ Hannah McKay Великобритания заработает на свадьбе принца Гарри сотни миллионов

Как отметил советник королевского округа Виндзор и Майнденхед (Виндзор и Мейденхед — унитарная единица со статусом королевского боро на востоке церемониального графства Беркшир) Саймон Дадли, на улицах города распространено "агрессивное попрошайничество". Во время зимнего отдыха в регионе он заметил большое количество спящих на улицах людей.

Десятки тысяч туристов соберутся, как ожидается, в городе, чтобы посмотреть на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится по планам 19 мая в капелле Святого Джорджа в Виндзорском замке.

"Бездомные полностью неприемлемы в таком заботливом и склонном к состраданию обществе, как наше", — заявил Дадли.

Он полагает, что люди, просящие милостыню, не бездомные на самом деле. А если и бездомные, то, вероятно, они отказались от социальной помощи государства. Он отметил, что вид бездомных на улицах создаст неверное представление о процветающем городе.



© REUTERS/ Toby Melville Невеста принца Гарри Меган Маркл готовится к беременности

Глава полиции округа отметил, что письмо Дадли с его позицией по данному поводу было опубликовано в СМИ, но не было направлено ему напрямую. Копию письма отправили Терезе Мэй, премьер-министру Великобритании и министру внутренних дел Эмбер Радд.

В целом в округе отмечается рост количества бездомных. Лидер проекта помощи бездомным Мерфи Джеймс возразил Дадли и заявил, что никто не выбирает улицу по доброй воле.

"Мы не должны демонизировать этих людей, мы должны спросить, как им помочь", — заявил Джеймс.

Он отметил, что хоть помощь бездомным и требует бюджетных денег, однако, выделив определенную сумму на это, можно сэкономить в долгосрочной перспективе – в том числе на расходах на полицию, сделав город более счастливым в целом.