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Полицию попросили убрать бездомных с улиц возле Виндзорского замка
04.01.2018 13:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Британская полиция должна будет позаботиться, чтобы на улицах Виндзора и Мейденхеда не присутствовали бездомные во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл,
© REUTERS/ Hannah McKay
Как отметил советник королевского округа Виндзор и Майнденхед (Виндзор и Мейденхед — унитарная единица со статусом королевского боро на востоке церемониального графства Беркшир) Саймон Дадли, на улицах города распространено "агрессивное попрошайничество". Во время зимнего отдыха в регионе он заметил большое количество спящих на улицах людей.
Десятки тысяч туристов соберутся, как ожидается, в городе, чтобы посмотреть на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится по планам 19 мая в капелле Святого Джорджа в Виндзорском замке.
"Бездомные полностью неприемлемы в таком заботливом и склонном к состраданию обществе, как наше", — заявил Дадли.
Он полагает, что люди, просящие милостыню, не бездомные на самом деле. А если и бездомные, то, вероятно, они отказались от социальной помощи государства. Он отметил, что вид бездомных на улицах создаст неверное представление о процветающем городе.
© REUTERS/ Toby Melville
Глава полиции округа отметил, что письмо Дадли с его позицией по данному поводу было опубликовано в СМИ, но не было направлено ему напрямую. Копию письма отправили Терезе Мэй, премьер-министру Великобритании и министру внутренних дел Эмбер Радд.
В целом в округе отмечается рост количества бездомных. Лидер проекта помощи бездомным Мерфи Джеймс возразил Дадли и заявил, что никто не выбирает улицу по доброй воле.
"Мы не должны демонизировать этих людей, мы должны спросить, как им помочь", — заявил Джеймс.
Он отметил, что хоть помощь бездомным и требует бюджетных денег, однако, выделив определенную сумму на это, можно сэкономить в долгосрочной перспективе – в том числе на расходах на полицию, сделав город более счастливым в целом.
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Из-за планируемого скопления туристов на время проведения королевской свадьбы стлоичная полиция должна убрать с ближайших улиц всех попрошаек.
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