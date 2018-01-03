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Чиновники решили, какие документы должны заполнять учителя

04.01.2018 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Министерство образования приняло постановление, устанавливающее перечень документов, обязательных для ведения учителями, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Чиновники решили, какие документы должны заполнять учителя
© Фото: пресс-служба президента
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Разговоры о необходимости четко разграничить обязанности педагогов и оградить их от лишней "бумажной" работы, включая сборы денег на подписку на издания и иные.

Наконец, ведомство приняло 27 декабря постановление "Об установлении перечня документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками, и исключения практики привлечения педагогических работников к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций".

Таким образом, документ запрещает требовать от учителей заполнения документов, не обязательных для них. Не могут теперь районные отделы образования требовать своей "особой отчетности" — требования едины для педагогов по всей стране.

Чиновники решили, какие документы должны заполнять учителя
© Sputnik/ Артем Креминский
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Согласно приложению к постановлению, учителя обязаны заполнять лишь четыре вида документов: классный журнал, календарно-тематическое планирование, поурочное планирование и дневники учащихся. Также указаны требования и к классным руководителям, педагогам-организаторам и другим категориям педагогических работников.

Документ был опубликован на сайте ведомства, однако отдельных сообщений о нем не было. Обратили внимание на постановление репетитор Евгений Ливянт, а также писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский — последнее время они активно заняты проблемами белорусской сферы образования.

 
Теги: Минск
 
 
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