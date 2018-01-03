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Журналист рассказал, почему у Трампа такая необычная прическа
04.01.2018 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Журналист Майкл Вульф в своей книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" рассказал, почему у президента США Дональда Трампа такая необычная прическа.
Накануне в американском журнале New York Magazine были опубликованы выдержки из книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", в которой
По словам Вульфа, прическа Дональда Трампа — результат пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака.
Автор книги также объясняет причины необычного цвета волос президента: "Это цвет от специальной краски, которая называется Just for men. Чем дольше она остается на волосах, тем более темный цвет получается. Нетерпение привело к оттенку волос "оранжевый блондин".
Как сообщается в книге, дочь Трампа Иванка, оказывается, очень любит подшучивать над прической отца, причем даже в присутствии друзей.
Прическа Трампа не раз становилась предметом для обсуждения в социальных сетях. В 2012 году певица Шер написала у себя на страничке в Twitter, что сомневается в том, что волосы президента США настоящие.
В 2016 году ведущий юмористического шоу на канале NBC Джимми Феллон взлохматил прическу тогда еще кандидата в президенты США, проверив ее на подлинность. Перед инаугурацией Трамп отметил, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков в этот день, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.
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Прическа Дональда Трампа не раз обсуждалась в социальных сетях, а в 2016 году ведущий программы на телеканале NBC даже взлохматил голову нынешнего президента США,...
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