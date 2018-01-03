ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист рассказал, почему у Трампа такая необычная прическа

04.01.2018 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Журналист Майкл Вульф в своей книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" рассказал, почему у президента США Дональда Трампа такая необычная прическа.

Накануне в американском журнале New York Magazine были опубликованы выдержки из книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", в которой рассказывается о первых десяти месяцах президентства Дональда Трампа. Релиз издания ожидается 9 января.

Журналист рассказал, почему у Трампа такая необычная прическа
© YouTube / Waiparous Creek
Надувного цыпленка за $1500 с прической Трампа поставили у Белого дома

По словам Вульфа, прическа Дональда Трампа — результат пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака.

Автор книги также объясняет причины необычного цвета волос президента: "Это цвет от специальной краски, которая называется Just for men. Чем дольше она остается на волосах, тем более темный цвет получается. Нетерпение привело к оттенку волос "оранжевый блондин".

Как сообщается в книге, дочь Трампа Иванка, оказывается, очень любит подшучивать над прической отца, причем даже в присутствии друзей.

Прическа Трампа не раз становилась предметом для обсуждения в социальных сетях. В 2012 году певица Шер написала у себя на страничке в Twitter, что сомневается в том, что волосы президента США настоящие.

В 2016 году ведущий юмористического шоу на канале NBC Джимми Феллон взлохматил прическу тогда еще кандидата в президенты США, проверив ее на подлинность. Перед инаугурацией Трамп отметил, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков в этот день, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прическа Дональда Трампа не раз обсуждалась в социальных сетях, а в 2016 году ведущий программы на телеканале NBC даже взлохматил голову нынешнего президента США,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Метан со свалки - для отопления квартир. В Могилевском районе заработала новая энергоустановка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика