Журналист рассказал, почему у Трампа такая необычная прическа

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Журналист Майкл Вульф в своей книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" рассказал, почему у президента США Дональда Трампа такая необычная прическа.

Накануне в американском журнале New York Magazine были опубликованы выдержки из книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", в которой рассказывается о первых десяти месяцах президентства Дональда Трампа. Релиз издания ожидается 9 января.

По словам Вульфа, прическа Дональда Трампа — результат пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака.

Автор книги также объясняет причины необычного цвета волос президента: "Это цвет от специальной краски, которая называется Just for men. Чем дольше она остается на волосах, тем более темный цвет получается. Нетерпение привело к оттенку волос "оранжевый блондин".

Как сообщается в книге, дочь Трампа Иванка, оказывается, очень любит подшучивать над прической отца, причем даже в присутствии друзей.

Прическа Трампа не раз становилась предметом для обсуждения в социальных сетях. В 2012 году певица Шер написала у себя на страничке в Twitter, что сомневается в том, что волосы президента США настоящие.

В 2016 году ведущий юмористического шоу на канале NBC Джимми Феллон взлохматил прическу тогда еще кандидата в президенты США, проверив ее на подлинность. Перед инаугурацией Трамп отметил, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков в этот день, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.