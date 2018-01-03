Метан со свалки - для отопления квартир. В Могилевском районе заработала новая энергоустановка

В Могилевском районе на центральном городском полигоне заработала энергоустановка по извлечению биогаза из мусора. Инвестиционный проект стоимостью 1,3 млн евро реализовала шведская компания. Окупиться он должен за 5−7 лет.

Могилевский центральный городской полигон находится в деревне Новая Милеевка. Высота полигона — примерно с 4-этажный дом, там собралось большое количество метана, который используют, как традиционный биогаз. Тут и появилась пятая в Беларуси установка по извлечению газа из мусора, уточнили в управлении ЖКХ Могилевского облисполкома.

С использованием энергоустановки решается большая экологическая проблема, исключается горючесть полигона, подчеркнул начальник управления ЖКХ Могилевского облисполкома Сергей Вашкевич. Кроме этого, свалочный газ метан, который извлекают из полигона, в дальнейшем перерабатывается в электроэнергию и отпускается в энергосистему Могилевской области.

Из свалочного мусора энергоустановка будет вырабатывать до одного мегаватта электроэнергии в сутки. А этого, подсчитали на предприятии «Могилевэнерго», хватит в день условно на 200 квартир.

По словам Сергея Вашкевича, центральный городской полигон уже имеет большую переполненность и, извлекая свалочный газ, убирают образовавшиеся пустоты. Тем самым повышается срок службы полигона за счет уплотнения тех отходов, которые останутся после извлечения.