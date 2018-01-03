|
Суд по делу об убийстве минчанки Курсевич возобновится 5 января
04.01.2018 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Судебные слушания по делу об убийстве с особой жестокостью минчанки Татьяны Курсевич возобновятся 5 января 2018 года в Минском городском суде.
Обвиняемый по данному делу Евгений Раздуеве бывший бойфренд убитой, хоть и признал свою вину частично, заявил, что на него
© Sputnik / Виктор Толочко
"5 января 2018 года 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда продолжит рассмотрение данного уголовного дела", — сообщила Sputnik в четверг помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
На изучение вопроса о том, оказывалось ли давление на обвиняемого в части написания признательных показаний на стадии досудебного следствия, ушло коло двух месяцев.
Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемый в убийстве Курсевич после задержания написал следователям два чистосердечных признания, от которых в суде частично отказался, заявив, что его заставили это сделать.
Дело об убийстве
По подозрению в убийстве с особой жестокостью было задержан ее бывший бойфренд. По информации экспертов криминалистов, женщине были нанесены множественные удары по голове тяжелым предметом. Криминалисты насчитали более 50 фрагментов поврежденного черепа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде будет заслушана информация о том, оказывалось ли давление на обвиняемого Раздуева во время предварительного расследования.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии