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Суд по делу об убийстве минчанки Курсевич возобновится 5 января

04.01.2018 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Судебные слушания по делу об убийстве с особой жестокостью минчанки Татьяны Курсевич возобновятся 5 января 2018 года в Минском городском суде.

Обвиняемый по данному делу Евгений Раздуеве бывший бойфренд убитой, хоть и признал свою вину частично, заявил, что на него на стадии предварительного расследования оказывалось давление. Суд в октябре 2017 года принял решение изучить данный вопрос и объявил перерыв.

Суд по делу об убийстве минчанки Курсевич возобновится 5 января
© Sputnik / Виктор Толочко
Раздуев: я не хотел, чтобы Татьяна страдала, она умерла от первого удара

"5 января 2018 года 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда продолжит рассмотрение данного уголовного дела", — сообщила Sputnik в четверг помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

На изучение вопроса о том, оказывалось ли давление на обвиняемого в части написания признательных показаний на стадии досудебного следствия, ушло коло двух месяцев.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемый в убийстве Курсевич после задержания написал следователям два чистосердечных признания, от которых в суде частично отказался, заявив, что его заставили это сделать.

Дело об убийстве минчанки на Audi с красным бампером вызвало большой общественный резонанс. Ее в ноябре 2016 года две недели искала вся страна. Потом появилась информация, что тело девушки найдено закопанным в землю в хозпостройке под Вилейкой, на даче у обвиняемого.

По подозрению в убийстве с особой жестокостью было задержан ее бывший бойфренд. По информации экспертов криминалистов, женщине были нанесены множественные удары по голове тяжелым предметом. Криминалисты насчитали более 50 фрагментов поврежденного черепа.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде будет заслушана информация о том, оказывалось ли давление на обвиняемого Раздуева во время предварительного расследования.

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