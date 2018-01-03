Улицы Федора Шмакова в Витебске не будет: горсовет изменил решение

Улица Федора Шмакова в Витебске не появится — горсовет передумал.





27 декабря горсовет внес изменения в свое решение № 250 от 20 октября о переименовании ряда улиц и переулков в областном центре.

Депутаты отказались переименовать улицу и переулок Репина в честь народного артиста Беларуси и СССР Федора Шмакова. Они также внесли исправление в название переулка Николая Сакмаркина (раньше в фамилии партизанского комбрига пропустили букву «к»). Еще в Витебске появится улица с названием Боковая — ею станет бывшая Овражная.

Улицу Репина в Рубе переименовали в Славную. Казус вышел с улицей Минской: вначале ее хотели переименовать в Доломитовую, но позже депутаты обнаружили, что в Рубе уже есть такая улица, и в итоге появилось новое название — улица Геологов.

Двинская улица в Рубе, которую в прошлый раз хотели назвать Лазурной, станет Кристальной.