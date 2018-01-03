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Волк напал на людей в поселке Комарин Брагинского района

04.01.2018 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Волк напал на людей в городском поселке Комарин Брагинского района, сообщили БелаПАН местные жители. Первый случай произошел 2 января на автостанции около семи часов утра.

«Мужчина ждал автобус, стоял на улице, и в этот момент подбежал волк и схватил его за куртку. Хорошо, что руки были в карманах. Потом в тот же день в половине восьмого утра на автозаправочной станции местный житель покупал сигареты и заметил животное, похожее на большую собаку. Оказалось, это волк. Когда мужчина подходил к кассе, волк укусил его за руку. После этого волк ушел в лес, это определили по следам», — рассказали жители Комарина.

По их словам, 3 января примерно в десять часов вечера волка снова видели в поселке — на улице Колхозной.

«И никому голова не болит. Начальство на машинах ездит, их оттуда волк не вытянет», — говорят сельчане.

Председатель Комаринского сельского совета Виктор Свисловский подтвердил БелаПАН информацию: «Был такой случай, забегал волк, цапнул человека за руку на автозаправке. Мы заявили о произошедшем во все службы, местные охотники уже два дня дежурят, выжидают волка, осуществляют надзор, но пока его не выследили. Охотники дежурят в лесу, поскольку в населенном пункте запрещено стрелять. Милиция тоже в курсе, все службы задействованы».

По данным на 4 января волка в районе Комарина пока не застрелили.

 
 
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Первый случай произошел 2 января на автостанции около семи часов утра. 3 января примерно в десять часов вечера волка снова видели в поселке - на улице Колхозной.

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