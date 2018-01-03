ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Циклон "Элеанор" не окажет значительного влияния на погоду в Беларуси - Гидромет

04.01.2018 15:06 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Циклон "Элеанор" не окажет значительного влияния на погоду в Беларуси - Гидромет
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Элеанор" не окажет значительного влияния на погоду в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В прошедшие несколько дней погодные условия в Беларуси определялись влиянием малоподвижных атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-западных районов Европы. Наблюдается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и повышенный температурный режим. Активный циклонический вихрь "Элеанор", определяющий штормовую погоду в странах Западной Европы, утром 4 января проходил над районами Дании, в дальнейшем будет смещаться на северо-восток на акваторию Балтийского моря и дальше на Финляндию, постепенно теряя свою силу, поэтому значительного влияния циклона на погоду в Беларуси не ожидается.

Погодные условия в Беларуси в конце рабочей недели и предстоящие выходные дни будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-западных районов Европы. Осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон сохранится повышенный, в ночные часы прогнозируется от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 1-7 тепла, только 7 января по северу будет немного прохладнее.

Изменение характера погоды в Беларуси прогнозируется в начале следующей недели. Ожидается, что установятся слабые морозы, будет преимущественно без осадков.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно открылся кинозал, где можно смотреть фильмы лежа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика