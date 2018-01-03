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В Гродно открылся кинозал, где можно смотреть фильмы лежа
04.01.2018 15:06 — Новости Общества | Tut.by
С четвертого января в тестовом режиме в областном центре начал работу еще один кинозал. Главная его особенность — кресла-реклайнеры. Появился кинозал в молодежном центре «Гродно». Первыми посетителями стали второклассники средней школы № 13,
Кинозал разместился в просторном помещении, где проводятся дискотеки. Здесь установили необычные кресла-реклайнеры, сочетающие в себе множество функций. Главные из них — опускающаяся спинка и выдвигающееся изножье для отдыха ног.
— Уже установлены 12 кресел-реклайнеров и 10 лежаков, — рассказал директор молодежного центра «Гродно» Михаил Шишков. — Готовятся подиумы еще для десятка реклайнеров.
Еще до начала просмотра школьники оценили необычную диковинку — «живые» кресла. С помощью всего одного рычага они регулировали уровень своего комфорта, заняв места в пока небольшом зрительном зале.
На полную мощность кинозал заработает к концу января — началу февраля и сможет принять одновременно до 50 зрителей. Тогда же запланировано и официальное открытие зала. За время тестового «запуска» планируется откорректировать работу кинозала и изучить спрос и пожелания зрителей. Собирать гостей он будет каждый день, включая субботу и воскресенье, когда в вечернее время здесь проходят дискотеки для молодежи. На время последних мероприятий экран будет сворачиваться, а комфортные кресла займут свои места так, чтобы это не мешало отдыхающим.
— Главное отличие нового зала не только в его необычном формате, но и в качестве картинки, — добавил Михаил Шишков. — Закуплено современное оборудование, которое на сегодняшний день дает лучшую 3D-картинку.
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С четвертого января в тестовом режиме в областном центре начал работу еще один кинозал. Главная его особенность - кресла-реклайнеры. Появился кинозал в молодежном...
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