В Гродно открылся кинозал, где можно смотреть фильмы лежа

С четвертого января в тестовом режиме в областном центре начал работу еще один кинозал. Главная его особенность — кресла-реклайнеры. Появился кинозал в молодежном центре «Гродно». Первыми посетителями стали второклассники средней школы № 13, рассказывает «Гродненская правда».





Кинозал разместился в просторном помещении, где проводятся дискотеки. Здесь установили необычные кресла-реклайнеры, сочетающие в себе множество функций. Главные из них — опускающаяся спинка и выдвигающееся изножье для отдыха ног.

— Уже установлены 12 кресел-реклайнеров и 10 лежаков, — рассказал директор молодежного центра «Гродно» Михаил Шишков. — Готовятся подиумы еще для десятка реклайнеров.

Еще до начала просмотра школьники оценили необычную диковинку — «живые» кресла. С помощью всего одного рычага они регулировали уровень своего комфорта, заняв места в пока небольшом зрительном зале.





На полную мощность кинозал заработает к концу января — началу февраля и сможет принять одновременно до 50 зрителей. Тогда же запланировано и официальное открытие зала. За время тестового «запуска» планируется откорректировать работу кинозала и изучить спрос и пожелания зрителей. Собирать гостей он будет каждый день, включая субботу и воскресенье, когда в вечернее время здесь проходят дискотеки для молодежи. На время последних мероприятий экран будет сворачиваться, а комфортные кресла займут свои места так, чтобы это не мешало отдыхающим.





— Главное отличие нового зала не только в его необычном формате, но и в качестве картинки, — добавил Михаил Шишков. — Закуплено современное оборудование, которое на сегодняшний день дает лучшую 3D-картинку.

Еще накануне Нового года в молодежном центре было установлено дополнительное оборудование для передачи звука во время кинопросмотров. На время сеанса в холле разместился мобильный мини-бар. Между уже установленными реклайнерами позже появятся столики, они уже заказаны. Посмотреть фильмы большой компанией можно и на диванах, расположенных чуть выше зоны динамичных кресел. Здесь, к слову, столики уже имеются. Весь январь посмотреть фильмы и мультики в условиях повышенной комфортности в молодежном центре «Гродно» можно по сниженной цене.