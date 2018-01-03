Министры в январе проведут выездные приемы граждан

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в январе проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 10 января запланирован прием граждан у министра здравоохранения Валерия Малашко в Брестском горисполкоме.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев встретится с гражданами в Бобруйском райисполкоме 11 января. В этот же день с гражданами в Пинском райисполкоме встретится председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

На 12 января запланированы приемы у министра экономики Владимира Зиновского в Пуховичском райисполкоме, председателя концерна "Белгоспищепром" Александра Забелло в Оршанском райисполкоме и директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского в Чашникском райисполкоме.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами 17 января в Логойском райисполкоме, в этот же день приемы граждан проведут министр информации Александр Карлюкевич в Червенском райисполкоме, министр культуры Юрий Бондарь в Белорусском государственном университете культуры и искусств (Минск), министр обороны Андрей Равков в Новогрудском райисполкоме и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в Поставском райисполкоме.

На 18 января запланированы приемы граждан у министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака в Брестском облисполкоме, министра финансов Владимира Амарина в Вороновском райисполкоме, а такжеуполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко в Осиповичском райисполкоме.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов ответит на вопросы граждан 19 января в КУП "Житковичский коммунальник" (Житковичи). В этот же день приемы запланированы у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко в администрации Железнодорожного района Витебска, председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько в Волковысском райисполкоме и председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова в Дрогичинском райисполкоме.

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный 20 января выедет в Костюковичский райисполком, а председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николай Ефимчик 24 января посетит ОАО "Белфа" (Жлобин).

На 25 января назначены приемы граждан у министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича в ГЛХУ "Любанский лесхоз", министра спорта и туризма Александра Шамко в Кличевском райисполкоме, председателя Государственного военно-промышленного комитета Олега Двигалева в ОАО "558 авиационный ремонтный завод" (Барановичи), председателя "Беллесбумпрома" Юрия Назарова в филиале "Бумажная фабрика "Красная Звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" (Чашники).

Министр иностранных дел Владимир Макей проведет выездной прием граждан 26 января в Смолевичском райисполкоме, в этот же день с гражданами встретятся министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в администрации Октябрьского района Витебска, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в Дятловском райисполкоме, министр промышленности Виталий Вовк в Борисовском райисполкоме, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на "Калинковичском молочном комбинате" (Калинковичи).

На 29 января запланирован прием граждан у министра энергетики Владимира Потупчика в администрации Ленинского района Минска, на 31 января - прием граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в РСУП "Экспериментальная база "Криничная" (пос. Криничный, Мозырский район).-0-