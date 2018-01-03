Как учителей освободили от лишней бумажной работы

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Министерство образования в конце декабря приняло постановление, которое ограничивает число документов, с которыми надо работать учителям, и запрещает требовать с них заполнение иной документации, однако подобные рекомендации были выпущены и более трех лет назад.



© Sputnik/ Вера Дашкевич Чиновники решили, какие документы должны заполнять учителя

Вопрос лишней бумажной работы учителей — один из наиболее широко обсуждаемых в Беларуси: педагоги вынуждены заполнять до двух десятков видов документов. Критиковал подобные бумажные "завалы" и президент — еще в 2013 году. Решение проблеме нашлось не так давно.

Из рекомендации — в документ для исполнения

Министерство образования еще при предыдущем министре Сергее Маскевиче рассылало в школы письмо от 21.10.2014 № 05-21/212 "О документообороте в учреждениях общего среднего образования".

В письме ведомство сводило к минимуму перечень необходимых документов: так, учителям нужно было вести только четыре вида документа. Однако тогда не было запрета на требования иных документов или форм отчетности.

Принятое же Минобразом в конце 2017 года постановление повторяет перечень, однако, в отличие от письма, носит обязательный характер и запрещает местным органам власти требовать дополнительной отчетности.

Учителя вздохнут спокойно?

Согласно постановлению, учителю-предметнику теперь неходимо вести лишь четыре вида документов:

классный журнал,

дневник учащегося,

календарно-тематический план,

поурочный план.

Запрещено учителей "нагружать" и не свойственной им работой — как той, которую должны выполнять в администрации, так и иной. Де-юре, теперь нельзя заставлять педагогов организовывать подписку на газеты или отправлять классы "на картошку".

Педагогическая общественность уже восприняла постановление позитивно, однако многие призывают подождать и посмотреть, как все будет работать на практике, и действительно ли белорусским учителям станет проще с несвойственной педагогам работой.