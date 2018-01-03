Двух лесников будут судить за то, что скрыли врезку в нефтепродуктопровод

В Полоцком районе два лесника получили взятку от участников организованной преступной группы. Их ждет суд. Подробности дела TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Лесники Полоцкого лесхоза выявили, но скрыли факт разлива дизтоплива в лесу, образовавшегося после повреждения трубы и несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод «Сенно-Дисна», которую осуществила организованная преступная группа.

В июне 2015 года лесники получили от организатора преступной группы взятку в сумме 2200 рублей и 500 долларов за то, что не предотвратили загрязнение леса химическими веществами и не составили протоколы об административных правонарушениях.

28-летнего и 37-летнего мужчин обвиняют в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Материалы дела передали для направления в суд.

Расследование уголовного дела по обвинению участников организованной преступной группы в хищении дизельного топлива в 2014—2015 годах из нефтепродуктопровода путем несанкционированной врезки и его повреждении на участке «Сенно-Дисна» в Полоцком районе, дачи взятки должностным лицам Полоцкого лесхоза, завершено.

Организатор преступной группы получил 11 лет лишения свободы, участники — от 6,6 лет до 7,6 лет лишения свободы.