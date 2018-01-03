В Мингорисполкоме рассказали, сколько деревьев купили на елочных базарах столицы

Минчане купили на елочных базарах около 35 тысяч новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

По сравнению с предыдущими годами изменились предпочтения покупателей. Если раньше больше были востребованы ели от 1 до 2 метров, то накануне нынешних праздников популярностью пользовались ели до 1 метра. На них пришлось около 52% продаж.

Всего в городе елками торговали на 237 площадках. Они были открыты во всех административных районах столицы по 31 декабря. Деревья до 1 метра предлагались за 10−22 рубля, от 1 до 2 метров — за 11,5−26 рублей, от 2 до 3 метров — за 15−30 рублей.