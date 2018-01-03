ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мингорисполкоме рассказали, сколько деревьев купили на елочных базарах столицы

04.01.2018 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минчане купили на елочных базарах около 35 тысяч новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

По сравнению с предыдущими годами изменились предпочтения покупателей. Если раньше больше были востребованы ели от 1 до 2 метров, то накануне нынешних праздников популярностью пользовались ели до 1 метра. На них пришлось около 52% продаж.

Всего в городе елками торговали на 237 площадках. Они были открыты во всех административных районах столицы по 31 декабря. Деревья до 1 метра предлагались за 10−22 рубля, от 1 до 2 метров — за 11,5−26 рублей, от 2 до 3 метров — за 15−30 рублей.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в мэрии рассказали об изменившихся предпочтениях горожан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Как учителей освободили от лишней бумажной работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика