В Минске будут судить гражданина Китая за мошенничество и подстрекательство к даче взяток

Генеральная прокуратура направила в столичный суд уголовное дело в отношении гражданина Китая. По версии следствия, мужчина представлялся должностным лицом и выманил деньги за якобы помощь в заключении договоров. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурант — гражданин Китая, у которого имеется вид на жительство в Беларуси. Его обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество в крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

Предполагают, что с декабря 2015-го по апрель 2017-го мужчина представлялся как должностное лицо, правомочное решать вопросы заключения хозяйственных договоров. И таким мошенническим путем завладел чужими 5,8 тысячи долларов.

Еще 15,5 тысячи долларов иностранец получить не успел — его задержала милиция после получения части суммы.