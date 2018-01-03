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В Минске будут судить гражданина Китая за мошенничество и подстрекательство к даче взяток
04.01.2018 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Генеральная прокуратура направила в столичный суд уголовное дело в отношении гражданина Китая. По версии следствия, мужчина представлялся должностным лицом и выманил деньги за якобы помощь в заключении договоров. Подробности
Фигурант — гражданин Китая, у которого имеется вид на жительство в Беларуси. Его обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество в крупном размере и подстрекательство к даче взятки.
Предполагают, что с декабря 2015-го по апрель 2017-го мужчина представлялся как должностное лицо, правомочное решать вопросы заключения хозяйственных договоров. И таким мошенническим путем завладел чужими 5,8 тысячи долларов.
Еще 15,5 тысячи долларов иностранец получить не успел — его задержала милиция после получения части суммы.
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Мужчина представлялся должностным лицом и обещал решить проблемы с заключением договоров.
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