Семью российских журналистов высылают из Латвии

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Российских тележурналистов Ольгу Курлаеву и ее супруга Анатолия Курлаева выдворяют из Латвии — они внесены в "черный список" в стране, сообщает Sputnik Latvija .

Российские журналисты Курлаевы приехали в Ригу на Новый год, однако уже 2 января Анатолия, корреспондента телеканала ТВЦ, задержали в торговом центре без объяснения причин. Двумя днями позже подобным образом поступили и с его супругой Ольгой, корреспондентом телеканала "Россия 24".

Угроза безопасности?

Как позже выяснилось, Анатолию Курлаеву запрещен въезд в Латвию еще с 2015-го — за что конкретно, не сообщается. Он, как и его супруга, "представляют угрозу национальной безопасности" и включены в "черный список" страны.

Кулаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Ей могут аннулировать шенгенскую визу. Кроме того, журналисты по-прежнему находятся в списке лиц, нежелательных в Латвии.

Напомним, помимо тележурналистов, национальной безопасности страны угрожают такие личности, как певец Иосиф Кобзон, актер Иван Охлобыстин и прочие. Им всем пожизненно запрещен въезд в эту страну.

Или Латвия "зачищает" поле?

Свое недовольство данным инцидентом уже высказали и в Министерстве иностранных дел России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, депортация произошла "на основании абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности".

"Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ", — высказалась Захарова и добавила, что рассказы о борьбе с угрозами нацбезопасности "отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии".

"Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы (…) Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества", — призвала Захарова.