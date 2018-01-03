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Бывшее здание МЧС в центре Гомеля продали на аукционе за 160 тысяч долларов

04.01.2018 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле на торги было выставлено здание, где раньше располагалось областное управление МЧС. На постройку в центре города претендовали шесть покупателей, и цена по сравнению с начальной выросла в 7 раз. Об этом сообщает Госкомитет по имуществу.


Фото взято с сайта: gki.gov.by

4 января в Гомеле с молотка ушло здание, где раньше работали спасатели. На изолированное помещение в центре города площадью 653 «квадрата» претендовало сразу шесть покупателей.

В ходе торгов цена продажи выросла почти в 7 раз и составила 317 тысяч рублей (160 тысяч долларов в эквиваленте). Как будет в дальнейшем использоваться здание — пока неизвестно, новый владелец не поделился своими планами с организаторами аукциона.

Таким образом прошел первый в этом году аукцион фонда «Гомельоблимущество». Уже 9 января на торги выставлены жилые дома.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ходе торгов начальная цена выросла почти в 7 раз.

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