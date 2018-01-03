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Синоптики рассказали, повлияет ли на погоду в Беларуси ураган "Элеонор"
04.01.2018 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики
В Белгидромете рассказали, что активный циклонический вихрь «Элеонор, который принес штормовую погоду в странах Западной Европы, утром 4 января проходил над районами Дании и будет смещаться на северо-восток на акваторию Балтийского моря и дальше на Финляндию, постепенно теряя свою силу, поэтому значительного влияния на погоду в Беларуси не ожидается.
Погодные условия в Беларуси в конце рабочей недели и предстоящие выходные дни будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-западных районов Европы. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в ночные часы прогнозируется от -2°С до +4°С, днем +1 +7°С, только 7 января по северу будет немного прохладнее.
По предварительным прогнозам, погода в Беларуси изменится в начале следующей недели: установится небольшой мороз, будет преимущественно без осадков.
Ураган «Элеонор»
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Синоптики сообщили, заденет ли нашу страну ураган "Элеонор", который прошелся по Северной Европе.
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