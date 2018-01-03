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Синоптики рассказали, повлияет ли на погоду в Беларуси ураган "Элеонор"

04.01.2018 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики сообщили, заденет ли нашу страну ураган «Элеонор», который прошелся по Северной Европе. В последние несколько дней наблюдается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и повышенный для начала января температурный режим. Такую погоду определяют малоподвижные атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-западных районов Европы.


Морская пена на побережье Бретани после урагана «Элеонор», который обрушился на Францию. 3 января 2018 года. Фото: Reuters

В Белгидромете рассказали, что активный циклонический вихрь «Элеонор, который принес штормовую погоду в странах Западной Европы, утром 4 января проходил над районами Дании и будет смещаться на северо-восток на акваторию Балтийского моря и дальше на Финляндию, постепенно теряя свою силу, поэтому значительного влияния на погоду в Беларуси не ожидается.

Погодные условия в Беларуси в конце рабочей недели и предстоящие выходные дни будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-западных районов Европы. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в ночные часы прогнозируется от -2°С до +4°С, днем +1 +7°С, только 7 января по северу будет немного прохладнее.

По предварительным прогнозам, погода в Беларуси изменится в начале следующей недели: установится небольшой мороз, будет преимущественно без осадков.

Ураган «Элеонор» прошел почти по всей Северной Европе. В результате непогоды погибли 3 человека. Во Франции непогода вызвала перебои в работе аэропортов и железных дорог, остановки движения на автострадах из-за поваленных деревьев. Ветром разрушены дома, отменены массовые мероприятия. В Ирландии несколько десятков домов пострадало из-за наводнения, вызванного штормом. Более 200 тысяч домов в Великобритании оказались отрезаны от энергоснабжения.

 
 
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Синоптики сообщили, заденет ли нашу страну ураган "Элеонор", который прошелся по Северной Европе.

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