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Уволена воспитатель светлогорского детсада, откуда сбежали три мальчика

04.01.2018 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уволена воспитатель светлогорского детсада №21, откуда сбежали три мальчика, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Создана комиссия для расследования инцидента, она проводит проверку по данному факту. "Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ясли-садом №21 будет рассмотрен после окончания расследования. Воспитатель уволена по декрету №5 от 15 декабря 2014 года "Об усилении требовании к руководящим кадрам и работникам организаций". Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома", - проинформировали в пресс-центре.

Министр образования Игорь Карпенко назвал вопиющим случай, произошедший с воспитанниками светлогорского детсада. "Это следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников", - подчеркнул он.

Министерство образования направило в облисполкомы, Мингорисполком и рай(гор)исполкомы письмо "Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования". "Нами обращено внимание на необходимость принятия безотлагательных мер по исключению случаев халатного отношения педагогических работников к своим должностным обязанностям", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, вечером 3 января из детского сада ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района - не только сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, но и личный состав РОВД. Спустя 40 минут воспитанники детского сада №21 были обнаружены в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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