В Гомеле семилетние близнецы открыли окно на пятом этаже и стояли на подоконнике

4 января в 14.50 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС получили сообщение о том, что в квартире на пятом этаже в одном из домов на улице Кожара у открытого окна на подоконнике находятся двое детей, сообщили в ведомстве.



Фото: МЧС

Когда спасатели прибыли на место, детей в окне видно не было. Работники МЧС развернули под окнами "куб жизни".

Выяснилось, что в квартире находятся два семилетних мальчика. Через закрытую входную дверь спасатели поговорили с детьми и узнали, что они находятся дома одни. Оказалось, что присматривать за детьми, пока родители на работе, осталась их 24-летняя сестра. Девушка была в магазине. Дети также сообщили спасателям место работы их матери, после чего с ней связались и рассказали о произошедшем.

Спасатели беседовали с мальчиками до прибытия матери домой. Пострадавших нет.