|
В Гомеле семилетние близнецы открыли окно на пятом этаже и стояли на подоконнике
04.01.2018 17:34 — Новости Общества | Tut.by
4 января в 14.50 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС получили сообщение о том, что в квартире на пятом этаже в одном из домов на улице Кожара у открытого окна на подоконнике находятся двое детей,
Когда спасатели прибыли на место, детей в окне видно не было. Работники МЧС развернули под окнами "куб жизни".
Выяснилось, что в квартире находятся два семилетних мальчика. Через закрытую входную дверь спасатели поговорили с детьми и узнали, что они находятся дома одни. Оказалось, что присматривать за детьми, пока родители на работе, осталась их 24-летняя сестра. Девушка была в магазине. Дети также сообщили спасателям место работы их матери, после чего с ней связались и рассказали о произошедшем.
Спасатели беседовали с мальчиками до прибытия матери домой. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 января в 14.50 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС получили сообщение о том, что в квартире на пятом этаже в одном из домов на улице Кожара у...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии