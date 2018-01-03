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Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" за 2017 год

04.01.2018 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2017 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" за 2017 год
© Фото: Пресс-служба Президента РБ
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Соответствующие указы глава государства подписал в четверг 4 января. По итогам прошлого года присуждены пять премий президента Беларуси "За духовное возрождение" – за активную деятельность в гуманитарной сфере отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений.

Среди лауреатов этой высокой награды ОО "Белорусский союз женщин" – за плодотворную работу по укреплению института семьи, охране материнства и детства, активную благотворительную деятельность.

"Премией отмечен коллектив Национальной библиотеки Беларуси за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины", – отметили в пресс-службе.

Коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова удостоен премии за значительный вклад в укрепление идей человеколюбия, благотворительности и милосердия.

Среди лауреатов также протоиерей Виктор Перегудов, настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец Воложинского района – он премию получил за заслуги по организации социальной помощи детям-инвалидам и другим категориям граждан.

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович удостоен премии за значительный личный вклад в сохранение духовных ценностей и традиций мусульман республики.

По итогам 2017 года присуждены десять специальных премий президента деятелям культуры и искусства. В частности, замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко отмечен премией за значительный вклад в сохранение исторического наследия и издание книги-альбома "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Собрание оружия и доспехов".

Специальная премия присуждена коллективу "Минскконцерт" за реализацию культурного проекта в рамках проведения летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.

Награды также удостоен художник, член ОО "Белорусский союзхудожников" Валерий Слаук за значительный личный вклад в развитие национальной школы станковой и книжной графики, проведение выставки "Планета Слаук", персональных выставок в Минске и регионах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович удостоен премии за значительный личный вклад в сохранение духовных...

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