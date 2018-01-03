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Руководители госорганов проведут в январе прямые телефонные линии

04.01.2018 17:57 — Новости Общества | БелТА  
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Руководители госорганов проведут в январе прямые телефонные линии
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в январе прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Так, 6 января прямые телефонные линии проведут министр информации Александр Карлюкевич, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

На прямой телефонной связи с населением 13 января будут министр культуры Юрий Бондарь и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

20 января прямые телефонные линии проведут министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр спорта и туризма Александр Шамко, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

27 января можно будет связаться с министром архитектуры и строительства Анатолием Черным, министром информации Александром Карлюкевичем, министром культуры Юрием Бондарем, министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем.

Помимо руководителей госорганов, прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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