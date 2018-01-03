ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делать добро. TUT.BY и читатели из Гродно подарили особенным детям и взрослым новогодний праздник

04.01.2018 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гродно подарили особенным детям праздник">Второй год подряд портал TUT.BY проводит благотворительную акцию в Гродно и предлагает каждому читателю стать Дедом Морозом, чтобы подарить немного праздничного настроения тем, чья жизнь не всегда радостна и счастлива. В этом году благодаря усилиям портала и неравнодушных людей подарки получили воспитанники Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.


Василишковский дом-интернат находится в старинной усадьбе Головичполье в Щучинском районе. Здесь живут дети от 4 до 18 лет и взрослые до 31 года. В эти новогодние дни сотрудники гродненского офиса TUT.BY отправились сюда с подарками.



Здесь для особенных детей и взрослых провели настоящий утренник с хороводами, танцами и, конечно, подарками от Деда Мороза, которые получил каждый воспитанник учреждения.


В Василишковский дом-интернат сотрудники портала TUT.BY приезжают второй раз и надеются, что эта традиция будет продолжена.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Василишковский дом-интернат сотрудники портала TUT.BY приезжают второй раз и надеются, что эта традиция будет продолжена и в дальнейшем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Руководители госорганов проведут в январе прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика