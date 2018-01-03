Делать добро. TUT.BY и читатели из Гродно подарили особенным детям и взрослым новогодний праздник

Гродно подарили особенным детям праздник">Второй год подряд портал TUT.BY проводит благотворительную акцию в Гродно и предлагает каждому читателю стать Дедом Морозом, чтобы подарить немного праздничного настроения тем, чья жизнь не всегда радостна и счастлива. В этом году благодаря усилиям портала и неравнодушных людей подарки получили воспитанники Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.





Василишковский дом-интернат находится в старинной усадьбе Головичполье в Щучинском районе. Здесь живут дети от 4 до 18 лет и взрослые до 31 года. В эти новогодние дни сотрудники гродненского офиса TUT.BY отправились сюда с подарками.









Здесь для особенных детей и взрослых провели настоящий утренник с хороводами, танцами и, конечно, подарками от Деда Мороза, которые получил каждый воспитанник учреждения.





В Василишковский дом-интернат сотрудники портала TUT.BY приезжают второй раз и надеются, что эта традиция будет продолжена.