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Успеть к Рождеству. Волонтеры собирают подарки для детей из белорусских хосписов. Нужно еще 498
04.01.2018 18:37 — Новости Общества | Tut.by
Каждый может сделать подарок детям из белорусских хосписов. 1203 подарка уже собрали, до Рождества нужно успеть собрать еще 498. Волонтерам нужно помочь сделать так, чтобы все мечты исполнились.
Незадолго до Нового года TUT.BY рассказывал про акцию «В ожидании рождественских чудес», которая
Волонтеры спрашивали у ребят, какой подарок они хотят получить. Спрашивали также у родителей и главных врачей — в случаях, когда дети сами не могут рассказать, о чем мечтают.
Организаторы акции рассказали, что удалось собрать уже 1203 подарка, нужно еще 498. Детям и молодым людям нужны игрушки, ортопедическая обувь, развивающие игры. На сайте
С 8 по 18 января подарки будут развозить адресатам.
Организаторы акции рассказывают, что 23 и 24 декабря подарки для детей собирали в ТЦ «Аутлето» — только там неравнодушные люди оставили 320 заветных коробок.
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Каждый может сделать подарок детям из белорусских хосписов. 1203 подарка уже собрали, до Рождества нужно успеть собрать еще 498. Волонтерам нужно помочь сделать так,...
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