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Успеть к Рождеству. Волонтеры собирают подарки для детей из белорусских хосписов. Нужно еще 498

04.01.2018 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Каждый может сделать подарок детям из белорусских хосписов. 1203 подарка уже собрали, до Рождества нужно успеть собрать еще 498. Волонтерам нужно помочь сделать так, чтобы все мечты исполнились.


Незадолго до Нового года TUT.BY рассказывал про акцию «В ожидании рождественских чудес», которая проходит с 12 декабря. Добровольческое движение православного храма «Всецарица» (на улице Грушевская в Минске) собирает именные подарки для детей из белорусских хосписов. Сюрпризы пойдут в паллиативные палаты, в дома ребенка, некоторые интернаты, а также детям, которые стали донорами для своих больных братьев и сестер.

Волонтеры спрашивали у ребят, какой подарок они хотят получить. Спрашивали также у родителей и главных врачей — в случаях, когда дети сами не могут рассказать, о чем мечтают.

Организаторы акции рассказали, что удалось собрать уже 1203 подарка, нужно еще 498. Детям и молодым людям нужны игрушки, ортопедическая обувь, развивающие игры. На сайте daridobrovolets.by можно выбрать, кому вы готовы сделать подарок, и сообщить об этом волонтерам. Сюрпризы нужно привезти на склад на стройплощадке на улице Железнодорожной, в районе дома № 23 (Минск).


С 8 по 18 января подарки будут развозить адресатам.

Организаторы акции рассказывают, что 23 и 24 декабря подарки для детей собирали в ТЦ «Аутлето» — только там неравнодушные люди оставили 320 заветных коробок.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый может сделать подарок детям из белорусских хосписов. 1203 подарка уже собрали, до Рождества нужно успеть собрать еще 498. Волонтерам нужно помочь сделать так,...

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