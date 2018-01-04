«Минсктранс» 7−9 января выполнит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву, сообщили БЕЛТА на предприятии.





Из белорусской столицы в Питер автобус будет отправляться 7 января в 19.30, обратно — в 18.10 8 января.

По маршруту Минск-Москва отправление автобусов запланировано на 21.30 7 января из Минска (АВ «Центральный») и 8 января из Москвы (от АС «Тушинская»).

Также сверх плана предусмотрены рейсы отправлением от минского АВ «Центральный» 8 января в 21.30, от московских автовокзала «Южные Ворота» и автостанции «Теплый Стан» 9 января в 21.10 и в 22.40 соответственно.