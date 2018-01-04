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7-9 января "Минсктранс" пустит дополнительные автобусы в Москву и Питер

04.01.2018 19:22 — Новости Общества | Tut.by  
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«Минсктранс» 7−9 января выполнит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву, сообщили БЕЛТА на предприятии.


Из белорусской столицы в Питер автобус будет отправляться 7 января в 19.30, обратно — в 18.10 8 января.

По маршруту Минск-Москва отправление автобусов запланировано на 21.30 7 января из Минска (АВ «Центральный») и 8 января из Москвы (от АС «Тушинская»).

Также сверх плана предусмотрены рейсы отправлением от минского АВ «Центральный» 8 января в 21.30, от московских автовокзала «Южные Ворота» и автостанции «Теплый Стан» 9 января в 21.10 и в 22.40 соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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