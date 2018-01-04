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"Минсктранс" запустит новые рейсы в Москву и Петербург 7-9 января

04.01.2018 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Государственное предприятие "Минсктранс" запустит дополнительные рейсы в Москву и Санкт-Петербург с 7 по 9 января, сообщили Sputnik в пресс-службе перевозчика.

"Минсктранс" запустит новые рейсы в Москву и Петербург 7-9 января
© Sputnik/ Анастасия Петракова
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Так, в "северную столицу" России проследует дополнительный рейс, назначенный на 7 января. Автобус отправится с автовокзала "Центральный" в 19:30. Обратный рейс из Петербурга в Минск – 8 января в 18:10, отправление от автовокзала.

В Москву и обратно на эти дни запланировано четыре дополнительных рейса. Из белорусской столицы автобусы отправятся 7 января в 21:30 и 8 – в 21:30. Обратные автобусы запланированы на 8 января в 21:30 (отправление от автостанции "Тушинская") и 9 января в 21:10.

Последний допрейс из Москвы отправится в вышеуказанное время от автовокзала "Южные Ворота", а от автостанции "Теплый Стан" – в 22:40.

 
Теги: Минск
 
 
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В Санкт-Петербург и обратно организовано по одному рейсу, в Москву и назад – по два.

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