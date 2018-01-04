МИНСК, 4 янв — Sputnik. Государственное предприятие "Минсктранс" запустит дополнительные рейсы в Москву и Санкт-Петербург с 7 по 9 января, сообщили Sputnik в пресс-службе перевозчика.



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Так, в "северную столицу" России проследует дополнительный рейс, назначенный на 7 января. Автобус отправится с автовокзала "Центральный" в 19:30. Обратный рейс из Петербурга в Минск – 8 января в 18:10, отправление от автовокзала.

В Москву и обратно на эти дни запланировано четыре дополнительных рейса. Из белорусской столицы автобусы отправятся 7 января в 21:30 и 8 – в 21:30. Обратные автобусы запланированы на 8 января в 21:30 (отправление от автостанции "Тушинская") и 9 января в 21:10.

Последний допрейс из Москвы отправится в вышеуказанное время от автовокзала "Южные Ворота", а от автостанции "Теплый Стан" – в 22:40.