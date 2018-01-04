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Родители погибшей на картошке под Молодечно школьницы подали иск о взыскании морального вреда
04.01.2018 19:52 — Новости Общества | Tut.by
В Молодечно родители 13-летней ученицы СШ № 11 Вики Попчени, которая погибла на картошке в сентябре 2016 года, добиваются в суде возмещения морального вреда. Сумма иска — 50 тысяч рублей, пишет
Вика
В суде Молодечненского района 26 и 27 декабря прошло два заседания по иску Олега и Юлии Попченей. Заявление рассматривает судья Игорь Гаранович. Очередное, третье заседание, назначено на 17 января. Об этом рассказал kraj.by отец погибшей девочки Олег Попченя.
— Мы подали иск к отделу образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, открытому акционерному обществу «Холхлово», которому принадлежал МАЗ, наехавший на мою дочь, и открытому акционерному обществу «Восход-Агро», на поле которого Вика погибла. Мы считаем эти три организации виновными в трагедии. И просим суд вынести решение о том, чтобы они суммарно возместили нам иск в размере 50 тысяч рублей, — пояснил Олег Попченя.
Интересы родителей девочки представляет в суде правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Юрий Беляков. Он рассказал, что в первые два заседания 26 и 27 декабря суд опрашивал истца, ответчиков и третьих лиц. Юрий Беляков отметил:
— Истец просит взыскать моральный вред только с отдела образования, спорта и туризма райисполкома, а также сельхозпредприятий «Восход-Агро» и «Холхлово». Несмотря на это, судья Игорь Гаранович привлекает к возмещению морального вреда также СШ № 11, где училась Вика, водителя Павла Цыбина, управлявшего МАЗом, и учителей девочки Ирину Апанасевич и Ольгу Завадскую, которые были с Викой в тот день на картошке.
Напомним, Павел Цыбин
— После того, как судья привлек в качестве соответчиков школу, водителя и учителей, мы, в свою очередь, подали ходатайство о привлечении к возмещению ущерба председателя Молодечненского райисполкома Александра Яхновца, начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Инну Драпезу и бывшего заместителя директора СШ № 11 Дениса Курца, которые отправляли детей на картошку. А также руководителя и бригадира ОАО «Восход-Агро», которые их там принимали, — сказал правовой инспектор Юрий Беляков.
В судебном процессе объявлен перерыв до 17 января. В этот день заседание начнется в 10.00.
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В Молодечно родители 13-летней ученицы СШ № 11 Вики Попчени, которая погибла на картошке в сентябре 2016 года, добиваются в суде возмещения морального вреда. Сумма иска...
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