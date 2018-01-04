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Белорусы купили у лесхозов более 151 тысячи новогодних елок и сосен

04.01.2018 20:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Лесхозы Беларуси продали 151 392 новогодних елок и сосен. Это примерно на восемь тысяч деревьев больше, чем за отчетный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Также в этом сезоне белорусы купили 1603 елок в кадках и 4397 новогодних букетов.

Больше всего новогодних деревьев купили в Минской области и столице — 39 501, меньше всего в Гомельской области — 13 198. При этом всего по стране работали 1144 торговые точки лесхозов.

Напомним, что ранее в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома сообщили, что по сравнению с предыдущими годами у минчан изменились предпочтения. Если раньше больше были востребованы ели от 1 до 2 метров, то накануне нынешних праздников популярностью пользовались ели до 1 метра. На них пришлось около 52% продаж. Деревья до 1 метра предлагали за 10−22 рубля, от 1 до 2 метров — за 11,5−26 рублей, от 2 до 3 метров — за 15−30 рублей.

 
 
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Лесхозы Беларуси продали 151 392 новогодних елок и сосен. Это примерно на восемь тысяч деревьев больше, чем за отчетный период прошлого года.

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