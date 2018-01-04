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Белорусы купили у лесхозов более 151 тысячи новогодних елок и сосен
04.01.2018 20:12 — Новости Общества | Tut.by
Лесхозы Беларуси продали 151 392 новогодних елок и сосен. Это примерно на восемь тысяч деревьев больше, чем за отчетный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Также в этом сезоне белорусы купили 1603 елок в кадках и 4397 новогодних букетов.
Больше всего новогодних деревьев купили в Минской области и столице — 39 501, меньше всего в Гомельской области — 13 198. При этом всего по стране работали 1144 торговые точки лесхозов.
Напомним, что ранее в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома
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Лесхозы Беларуси продали 151 392 новогодних елок и сосен. Это примерно на восемь тысяч деревьев больше, чем за отчетный период прошлого года.
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