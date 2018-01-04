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Шерсть не помеха: самая волосатая девушка в мире вышла замуж

05.01.2018 07:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. 17-летняя Супатра Сасупфан, тело которой полностью покрыто волосами из-за редкого наследственного заболевания — синдрома Абрамса (гипертрихоз), вышла замуж, сообщают мировые СМИ.

​Девушку в 2010 году Книга рекордов Гиннеса назвала "самым волосатым подростком" в мире. Ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые быстро растут. За последние несколько веков известно всего 50 человек с аналогичным заболеванием.

По словам девушки, из-за заболевания она не чувствует себя особенной, у нее много друзей.

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"Да, были люди, которые издевались надо мной, называли обезьяньей мордой, но теперь они так не делают. Я совершенно привыкла к своему виду. Ничего особенного я не чувствую, потому что всегда была такой. Только иногда волосы мешают видеть, когда слишком отрастают", — сказала девушка СМИ.

Для избавления от волос девушке приходится постоянно бриться. Однако она рассчитывает, что медицина со временем сможет найти лекарство от этой болезни.

 
Теги: Минск
 
 
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Супатра Сасупфан из Таиланда, страдающая редким генетическим заболеванием, из-за которого ее тело полностью покрыто волосами, вышла замуж.

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