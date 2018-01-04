Шерсть не помеха: самая волосатая девушка в мире вышла замуж

МИНСК, 5 янв — Sputnik. 17-летняя Супатра Сасупфан, тело которой полностью покрыто волосами из-за редкого наследственного заболевания — синдрома Абрамса (гипертрихоз), вышла замуж, сообщают мировые СМИ.

Hairiest girl in the world is now married to the love of her life https://t.co/HPfqhgDYPD — Metro (@MetroUK) 4 января 2018 г.

​Девушку в 2010 году Книга рекордов Гиннеса назвала "самым волосатым подростком" в мире. Ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые быстро растут. За последние несколько веков известно всего 50 человек с аналогичным заболеванием.

По словам девушки, из-за заболевания она не чувствует себя особенной, у нее много друзей.

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"Да, были люди, которые издевались надо мной, называли обезьяньей мордой, но теперь они так не делают. Я совершенно привыкла к своему виду. Ничего особенного я не чувствую, потому что всегда была такой. Только иногда волосы мешают видеть, когда слишком отрастают", — сказала девушка СМИ.

Для избавления от волос девушке приходится постоянно бриться. Однако она рассчитывает, что медицина со временем сможет найти лекарство от этой болезни.