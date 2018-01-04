Беларусь окажет Вьетнаму гуманитарную помощь

Правительство Беларуси приняло решение оказать Вьетнаму гуманитарную помощь. Соответствующее постановление было опубликовано 5 января на Национальном правовом интернет-портале.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Гродненскому облисполкому обеспечить отпуск материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Социалистической Республике Вьетнам согласно приложению», — говорится в сообщении.

Среди перечня материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Вьетнаму — дизельная передвижная электростанция, палатки, раскладные кровати, одеяла, мясные консервы, гречка и перловка, детское питание — всего на сумму 327 575 рублей (чуть более 165 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).