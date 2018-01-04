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В Барановичах задержали двух черных копателей
05.01.2018 09:11 — Новости Общества | Tut.by
Двух черных копателей задержали в лесу сотрудники Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира,
Мужчины занимались раскопками в лесу возле деревни Придатки Барановичского района. Задержанные пояснили, что занимались поиском исторических ценностей. Во время раскопок они сняли живой напочвенный покров на площади 11 кв. м. Вред, причиненный окружающей среде, составил 11 базовых величин.
Теперь им грозит до 20 базовых величин (500 рублей) штрафа.
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Теперь им грозит до 500 рублей штрафа.
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