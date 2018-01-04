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Наталья Фриске показала архивные фото Жанны в юности
05.01.2018 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Сестра
Наталья пояснила, что фотографии были сделаны в 1996 году на Новый год, когда они отдыхали в Таиланде. Жанне тогда был 21 год. Фото были сделаны за несколько месяцев до того, как она начала карьеру в группе "Блестящие".
"1996 год. Всей семьей в тае… Как щас помню этот Новый год. Мы с Жанной сильно болели. Как только температура снижалась хотя б до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю", — написала Наталья.
Родные Жанны до сих пор не могут смириться с тем, что ее нет рядом. Время от времени Наталья публикует семейные архивные фото у себя на страничке в соцсети.
Фриске начала в составе группы "Блестящие", в 2003-м начала сольную карьеру. Певицы не стало 15 июня 2015 года, однако она успела осуществить свою мечту — родить ребенка. Сегодня Платону Шепелеву 4,5 года
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