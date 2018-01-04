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Наталья Фриске показала архивные фото Жанны в юности

05.01.2018 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Сестра скончавшейся от рака два с половиной года назад певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала у себя на странице в Instagram семейные фото. На снимках запечатлена вся семья известной артистки.

Наталья пояснила, что фотографии были сделаны в 1996 году на Новый год, когда они отдыхали в Таиланде. Жанне тогда был 21 год. Фото были сделаны за несколько месяцев до того, как она начала карьеру в группе "Блестящие".

"1996 год. Всей семьей в тае… Как щас помню этот Новый год. Мы с Жанной сильно болели. Как только температура снижалась хотя б до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю", — написала Наталья.

Родные Жанны до сих пор не могут смириться с тем, что ее нет рядом. Время от времени Наталья публикует семейные архивные фото у себя на страничке в соцсети.

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Фриске начала в составе группы "Блестящие", в 2003-м начала сольную карьеру. Певицы не стало 15 июня 2015 года, однако она успела осуществить свою мечту — родить ребенка. Сегодня Платону Шепелеву 4,5 года

 
Теги: Минск
 
 
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Сестра умершей от рака артистки опубликовала в своем Instagram семейные снимки 11-летней давности из Таиланда.

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