Реакция на халатное отношение к безопасности детей в садах и школах будет жесткой - Карпенко

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция на халатное отношение к безопасности детей в учреждениях образования будет жесткой. Об этом сегодня журналистам заявил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр прокомментировал инцидент в яслях-саду №21 Светлогорска , откуда 3 января ушли три мальчика. Этот случай он назвал вопиющим - халатность налицо. "Есть вся нормативная база, функциональные обязанности, методические рекомендации. Их надо просто выполнять, - убежден министр. - Там, где люди этого не понимают, будем поступать жестко, будут приниматься соответствующие кадровые решения".

Так, накануне стало известно, что воспитатель детсада уволена . "Для нас жизнь и здоровье ребенка, безопасность его пребывания в учреждениях образования имеют первоочередное значение", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он напомнил, что в конце 2017 года состоялась коллегия Министерства образования, где в числе прочего подробно рассматривались вопросы трудовой, исполнительской дисциплины. Минобразования вместе с местными органами власти намерены еще раз внимательно проанализировать все эти вопросы. "Но вместе с тем уже сегодня мы дали соответствующие четкие дополнительные указания руководителям учреждений, на что надо обратить внимание", - сказал министр. Речь прежде всего идет о безопасности детей, их организации.

Когда нет контроля, сотрудники халатно относятся к своим служебным обязанностям, происходят такие инциденты, как в яслях-саду в Светлогорске, констатировал Игорь Карпенко.

Как сообщалось, вечером 3 января из детского сада №21 ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района - не только сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, но и личный состав РОВД. Спустя 40 минут воспитанники детского сада были обнаружены в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.

Создана комиссия для расследования инцидента, она проводит проверку по данному факту. Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего детсадом №21 будет рассмотрен после окончания проверки. Воспитатель уволена по декрету №5 от 15 декабря 2014 года "Об усилении требовании к руководящим кадрам и работникам организаций". Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома.-0-