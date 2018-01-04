МИНСК, 5 янв — Sputnik. Электронная очередь до 31 декабря текущего года появится еще в семи пунктах пропуска на белорусской границе, соответствующее распоряжение Правительства размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Система электронного бронирования впервые заработала осенью 2016 года в пункте пропуска "Брест". В конце 2017-го такая же система была внедрена в "Котловке" на белорусско-литовской границе.

Согласно постановлению, в течение этого года электронная очередь заработает в еще семи пунктах пропуска: на границе с Польшей в "Берестовице" и "Брузгах", на белорусско-литовской – в ПП "Каменный Лог", "Бенякони", "Привалка", на границе с Латвией – в "Григоровщине" и "Урбанах", с Украиной – в "Новой Гуте".

Готовится еще одно нововведение – электронную очередь можно будет оформить, находясь в зоне ожидания. В "Котловке" эта возможность уже существует, вскоре она появится и на "Варшавке".

Размер платы за услуги электронной очереди составит одну базовую величину (24,5 рубля). Ранее применялись дифференцированные тарифы для грузовиков и легковушек в различные дни, включая праздничные. Изменения вступят в силу с 12 января.

Документ регулирует право внеочередного проезда через границу в пунктах пропуска, в которых нету электронной очереди. Без очереди могут проезжать граждане, которые живут за пределами Беларуси и имеют там собственность либо находятся за пределами страны 183 дня в году и больше. Также правило внеочередного выезда касается тех, кто учится или работает за границей, получает медицинскую помощь, посещает международные конференции или едет по приглашению международной организации. Кроме того, это правило касается тех, кто имеет родственников за границей или выезжает к местам их захоронения.